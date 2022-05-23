«Известия» узнали новое название «Макдоналдса» в России

Помимо вывески, изменения коснутся и меню, однако названия блюд в нем могут быть максимально приближены к классическому варианту, сообщил источник «Известий»

Фото: Андрей Любимов / РБК

У сети ресторанов «Макдоналс», которая уйдет из России и продаст свой бизнес российскому бизнесмену, появится новое название — Mc, сообщил источник «Известий».

По словам собеседника издания, буква «M» в новом названии может остаться фирменной. Однако гендиректор «Макдоналдса» в России Олег Пароев опроверг ТАСС эту информацию. По его словам, фирменная желтая «М» не останется в бренде, а вывески с логотипом будут демонтированы.

В пресс-службе «Макдоналса» отказались от комментариев. «Мы не комментируем слухи, дождитесь официальной информации», — сообщили РБК.

По словам источника «Известий», в разработке проекта участвовала материнская компания. Он добавил, что названия блюд в новом меню могут быть максимально приближены к классическому меню «Макдоналдса». При этом, судя по условиям сделки, через несколько лет компания сможет выкупить свои активы, считает источник.

«Макдоналдс» 16 мая объявил, что уходит из России. Владение бизнесом в стране стало нецелесообразным и «не соответствует ценностям» компании на фоне гуманитарного кризиса, вызванного событиями на Украине, и «ускорением неопределенности в бизнес-среде», заявили в ней.

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Российский бизнес «Макдоналдс» продаст бизнесмену из Кузбасса Александру Говору. Он учредитель ООО «Гид», которое развивает франшизу «Макдоналдса» в Сибири, и партнер сети с 2015 года. Бизнесмен управляет 25 ресторанами сети в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях.

По условиям сделки, Говор купит «все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом». Сотрудники ресторанов «Макдоналдс» должны будут продолжать работу на текущих условиях в течение двух лет, сообщила пресс-служба компании.