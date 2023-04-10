«Росатом» потребовал от Финляндии вернуть €920 млн на строительство АЭС

«Росатом» потребовал вернуть займ на почти €1 млрд заказчика строительства АЭС в Финляндии

Речь идет о займе на €920,5 млн, выданном на строительство АЭС «Ханхикиви» — 1» заказчику проекта — компании Fennovoima. Последняя разорвала контракт с «Росатомом» весной 2022 года

Площадка атомной электростанции Ханхикиви-1, Финляндия (Фото: Vesa Moilanen / imago-images.de / Global Look Press)

«Атомэнергопром» (входит в госкорпорацию «Росатом») через международный арбитраж требует досрочно вернуть займ в размере €920,5 млн, выданный заказчику строительства АЭС «Ханхикиви» — 1» в Финляндии — компании Fennovoima, следует из отчетности «Атомэнергопрома» за 2022 год. Fennovoima разорвала контракт с «Росатомом» на возведение атомной электростанции на севере страны в 2022 году.

Займ был выдан для финансирования строительства АЭС, указывается в отчетности. «По состоянию на 31 декабря 2022 года требования по данному займу находятся на рассмотрении международного арбитража», — говорится в документе.

Кроме того, «Росатом» требует компенсации стоимости принадлежавших ему акций Fennovoima в связи с расторжением соглашения акционеров. Общий объем требований, находящихся на рассмотрении международных арбитражей, составляет €3 млрд, отмечается в документе.

«Росатом» и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в 2013 году. Общая стоимость проекта станции с одним энергоблоком, который планировалось реализовать на севере Финляндии, оценивалась в €7-7,5 млрд.

Выдача разрешения финскими властями затянулась на несколько лет, а весной 2022 года Fennovoima объявила о разрыве контракта. Заказчик строительства АЭС указал, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены. «Росатом» не увидел оснований для расторжения и подчеркивал, что выполнял все обязательства. Российская госкорпорация обещала «выставить счет» финской стороне.

В рамках арбитражного разбирательства компании выдвинули друг к другу требования на миллиарды евро: Fennovoima — на около €2 млрд, «Росатом» — на €3 млрд.