Фитнес-клубы пожаловались Силуанову на променявших спорт на дачи россиян

Фитнес-клубы просят власти о поддержке из-за падения продаж перед летом: клиенты чаще отказываются от годовых карт перед отпуском и поездками на дачу. В обмен отрасль готова помогать с реабилитацией военных и мобилизованных

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Представители фитнес-индустрии обеспокоены резким падением маржинальности и усилившейся экономией россиян накануне летних отпусков — они просят власти рассмотреть комплекс мер, чтобы поддержать отрасль. Это следует из письма, которое в апреле 2023 года направило министру финансов Антону Силуанову Национальное фитнес-сообщество (объединяет более 2,2 тыс. клубов в 80 регионах, среди участников — сети XFIT, World Class и другие). Копия письма есть в распоряжении РБК.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина подтвердила отправку письма в Минфин, а в министерстве, в свою очередь, подтвердили его получение.

Что происходит с фитнес-индустрией

К 2023 году фитнес-отрасль практически вернулась к докризисным показателям, преодолев последствия пандемии, указано в письме. Продажи клубных карт и абонементов в первом квартале 2023 года выросли на 10% к первому кварталу 2022-го, хотя и остаются на 1,4% ниже, чем средние показатели того же периода в 2019 году. Также в январе—марте 2023 года продажи дополнительных услуг (например, персональных и сплит-тренировок) выросли на 7% в годовом выражении, но были на 1,6% ниже, чем в 2019 году.

Но восстановление продаж нивелируется ростом издержек: расходы на содержание клубов с 2019 года в среднем выросли на 23%, указывается в письме Национального фитнес-сообщества. Маржинальность фитнес-клубов сократилась с 10–15%, которые были в 2019 году, до 3–5% в 2023-м, отмечают в ассоциации.

Дополнительную обеспокоенность владельцев фитнес-клубов вызывает динамика продаж накануне летнего сезона. В апреле 2023 года около 22% клиентов фитнес-клубов и спортзалов вместо годовых клубных карт покупали более «короткие» абонементы из-за экономии перед летним отпуском, а еще 11,5% отказываются продлевать членство в клубах «на фоне отъезда на загородные участки», указано в письме. Особенно эта тенденция заметна за пределами мегаполисов, в крупных и средних городах регионов России.

На фоне этого к июню 2023 года выручка фитнес-отрасли в среднем может снизиться на 5–7% по сравнению с аналогичным периодом докризисного 2019 года, а достигнутая в последние месяцы динамика роста будет нивелирована, предупреждают в Национальном фитнес-сообществе.

Гендиректор сети фитнес-клубов XFIT Ирина Туманова отметила, что период с середины весны и до конца лета для фитнес-индустрии считается низким сезоном. Но «в этом году клиенты экономят на «длинных» картах больше, чем в прошлом», говорит Туманова. По ее словам, в апреле спрос на «короткие» абонементы (1–3 месяца) вырос на 20% к марту 2023-го, при этом пропорционально сократились запросы на «длинные» (сроком от одного года). «Уже сейчас мы фиксируем падение продаж [всех] карт на 10–15% к предыдущему году и дополнительных услуг на 30% год к году, в зависимости от региона и конкретного клуба», — говорит Туманова. Динамику продаж «длинных» и «коротких» абонементов год к году она уточнить затруднилась.

В летнем сезоне, как правило, происходит «прогнозируемое» уменьшение спроса, указывает Ольга Киселева, президент Ассоциации операторов в фитнес-индустрии (объединяет более 1,5 тыс. участников отрасли в 63 регионах, в том числе сети World Class, City Fox, Alex Fitness). Спад летних продаж, по ее словам, объясняется не столько отъездом на дачные участки, сколько отпусками, детскими каникулами и семейными поездками. По данным ассоциации, в летние месяцы спрос на «короткие» карты преимущественно возникает в курортных городах, что «связано с приездом отдыхающих и желанием две-три недели не бросать фитнес».

РБК направил запрос в Spirit Fitness, «Зебру» и DDX Fitness. Сети фитнес-клубов «Онегинъ» и World Class отказались от комментариев.

Как много россиян занимаются спортом В 2021 году президент России Владимир Путин поручил увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, к 2024 году до 55%, а к 2030 году — до 70%. В начале 2022 года министр спорта Олег Матыцин заявлял, что более 46% жителей России систематически занимаются физкультурой и спортом. Росстат приводил меньшие цифры: согласно данным ведомства на июнь 2022 года, систематически занималось спортом около 42% населения.

О какой поддержке просят фитнес-клубы

Для поддержки фитнес-индустрии Национальное фитнес-сообщество попросило Силуанова рассмотреть ряд мер, чтобы впоследствии подготовить на их основе законодательные инициативы. В их числе — уже направленные в комитет Совета Федерации по социальной политике предложения: ввести пониженные тарифы на уплату страховых взносов, составляющих в сумме 7,6%, а также установить нулевую ставку налога на прибыль и другие налоги как минимум на девять месяцев. Это поможет отрасли «выйти из кризиса, увеличить количество спортивной инфраструктуры и ее заполняемость, сохранить ценообразование», указано в письме.

Кроме этого, бизнес предлагает ввести программу кешбэка для фитнес-отрасли по аналогии с туризмом, внедрить налоговый вычет за корпоративный спорт и снизить до 10% НДС на спортивное оборудование, которое ввозится в Россию из дружественных стран. Во время пандемии в 2020 году Ассоциация операторов в фитнес-индустрии уже просила ввести кешбэк в размере 20% за фитнес. В 2021 году глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко указывала, что сенаторы вместе с депутатами и представителями Минспорта работают над соответствующим законопроектом, но о его дальнейшей судьбе не сообщалось.

Восстановление здоровья военнослужащих и мобилизованных Фитнес-клубы также предлагают задействовать инфраструктуру физкультурно-оздоровительных учреждений в том числе для медицинской реабилитации военнослужащих и мобилизованных, получивших ранения в ходе выполнения служебных заданий. Соответствующие предложения Национальное фитнес-сообщество направило не только главе Минфина, но также главе Минздрава Михаилу Мурашко (копия письма есть у РБК). Фитнес-отрасль в России представлена около 8,6 тыс. объектов, которые «могут стать надежным ресурсом в вопросе восстановления здоровья граждан, в том числе уволенных с военной службы в результате получения травм», говорится в письме. Сейчас в России первичную санитарную помощь по медицинской реабилитации оказывает более 2,2 тыс. медицинских организаций, а специализированную помощь — более 1,8 тыс. организаций. Даже с учетом планов расширения, по прогнозу экспертов, этого количества объектов будет недостаточно, предупреждают авторы письма, добавляя, что фитнес-клубы имеют в штате необходимых специалистов по ЛФК и адаптивной физкультуре. Национальное фитнес-сообщество предлагает, в частности: прописать в законе «О статусе военнослужащих» право на бесплатную физкультурно-оздоровительную и восстановительную реабилитацию после выполнения задач, неблагоприятно отражающихся на состоянии здоровья;

дополнить закон «О мерах поддержки мобилизованных лиц» пунктами, согласно которым мобилизованные, уволенные с военной службы, смогут пройти оздоровительно-восстановительную реабилитацию в фитнес-клубе за счет средств федерального бюджета или бюджета Минобороны. Семьям и детям мобилизованных бизнес предлагает предоставить право на бесплатный абонемент в фитнес-центр.

«Введение налогового вычета на корпоративный фитнес глобально не решит наших проблем, но как одна из мер комплексной поддержи однозначно сыграет важную роль», — считает Туманова. По ее словам, пониженные тарифы на уплату страховых взносов и нулевая ставка налога на прибыть «позволят фитнесу выжить в непростых экономических условиях хоть на какое-то время». На фоне инфляции и общего падения доходов клиенты стараются максимально оптимизировать свои бюджеты, поэтому без помощи государства в летний период фитнес-клубы могут не справиться — «работать в убыток и вытягивать нерентабельные клубы становится все сложнее», говорит Туманова.

Глава Ассоциации операторов в фитнес-индустрии считает, что отрасли необходимо снижать стоимость абонементов, чтобы больше людей могли позволить себе фитнес. Этому могут способствовать, например, введение дешевого невозвратного членства (как в авиаперевозках — дешевые невозвратные билеты), поддержка предпринимателей, которые оплачивают фитнес своим сотрудникам, — таким компаниям можно было бы уменьшать налоги на прибыль, отмечает Киселева.

В пресс-службе Минфина уточнили, что рассмотрят предложения Национального фитнес-сообщества в установленном порядке. РБК направил запрос в Минздрав и Совет Федерации.