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В фитнес-индустрии заявили об уходе 20% компаний на фоне санкций

В фитнес-индустрии заявили об уходе 20% поставщиков из-за санкций и росте поставок из Азии
Представители отрасли отметили, что некоторых европейских поставщиков заменили китайские и южно-корейские. Но речь идет об оборудовании эконом-класса, с премиальным же остаются проблемы
Фото: Oliver Dietze / dpa / Global Look Press
Фото: Oliver Dietze / dpa / Global Look Press

Поставки фитнес-оборудования на российский рынок на фоне санкций с марта этого года приостановили 11 из 50 крупных компаний, следует из исследования Национального фитнес-сообщества (НФС), пишет «Коммерсантъ».

Президент НФС Елена Силина сообщила, что речь идет о тренажерах премиальных брендов — Life Fitness, Cybex, Hammer Strength, Precor и Panattа. Какие именно поставщики отказались работать с Россией, не уточняется. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева рассказала газете, что знает о пяти крупных зарубежных компаниях, которые прекратили поставки в Россию.

Киселева сообщила, что ушедшие европейские компании на российском рынке заменяют китайские и южно-корейские. Силина пояснила, что они поставляют оборудование эконом-класса, емкость рынка которого оценивается в 20 млрд руб. в год.

Директор поставщика спортивного инвентаря FitOn Сергей Иванов отметил, что российский рынок покинули западные производители, занимавшиеся прямыми поставками. Отечественные дистрибуторы теперь поставляют тренажеры через третьи страны, сказал он. В сложившейся ситуации оборудование премиум-класса подорожало в среднем на 30-40%, из-за чего клубы рассматривают переход на другие тренажеры, указал Иванов.

Силина также рассказала, что уход компаний повлек за собой проблемы с ремонтом оборудования. «Операторы фитнес-клубов по-разному решают проблему: кто-то ищет новые каналы поставок в частном порядке, кто-то использует комплектующие старых тренажеров», — сказала она.

Киселева отметила, что клубы для решения этих проблем даже покупают подержанные тренажеры и запчасти, а ремонтом занимаются не профессиональные дилеры, а местные специалисты.

Представители индустрии и ранее указывали, что из-за ухода части поставщиков клубы могут столкнуться с дефицитом тренажеров. В июне «Ведомости» писали, что поставщики испытывают логистические трудности, а покупатели — проблемы с оплатой. Если механические и силовые тренажеры в России производить могут, то электронные — нет, чтобы это начать, компаниям нужна поддержка гсоударства, говорили представители отрасли.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
фитнес санкции
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