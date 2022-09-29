Фитнес-клубы опустели после объявления о частичной мобилизации

В прошедшую с объявления о частичной мобилизации неделю клиенты фитнесов стали чаще просить вернуть средства за клубные карты, а также переоформлять их на родственников. Снижение продаж новых абонементов составило около 25%

Фото: Олег Яковлев / РБК

Спустя неделю после объявленной 21 сентября частичной мобилизации у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт и участились случаи отказов от купленных абонементов. Об этом РБК рассказали представители двух крупнейших российских объединений компаний, работающих в спортивной и оздоровительной сфере, и несколько участников рынка.

«Буквально сразу после объявления о частичной мобилизации клиенты начали отказываться от клубных карт, пытаясь возместить средства или переоформить их на родственников или друзей», — описывает президент «Национального фитнес-сообщества» (объединяет более 1,9 тыс. клубов в 79 регионах) Елена Силина. Тенденция падения спроса на новые карты, по ее словам, усиливалась по мере приближения выходных дней. За неделю с 19 по 25 сентября продажи клубных карт снизились примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оценивает Силина.

Возросшее количество отказов от клубных карт на минувшей неделе зафиксировали и в Ассоциации операторов фитнес-индустрии (представляет 1,5 тыс. участников отрасли в 60 регионах, в том числе сети World Class, Citrus Fitness). У части крупнейших игроков объединения выросло не только количество случаев возврата клубных карт, но и падали объемы продаж новых — на 50% от среднего дневного показателя, рассказывает президент ассоциации Ольга Киселева.

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября в связи с военной спецоперацией на Украине. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, призыву будут подлежать около 300 тыс. резервистов, которые служили, или у которых есть военно-учетная специальность или боевой опыт. В Казахстан, по данным местной миграционной службы, за неделю с 21 сентября въехали около 98 тыс. российских граждан (выехали из Казахстана за эти же дни 64,2 тыс. россиян). Рост числа въехавших россиян зафиксировала и финская таможня: за два дня, с 21 по 22 сентября, через три пропускных пункта на границе с Финляндией прошли как минимум 15,8 тыс. россиян.

В сентябре потребители активизируются после летних отпусков, и у фитнес-индустрии начинается новый сезон. Но в этом году вместо ожидаемого всплеска потребительской активности в начале сезона участники рынка продолжают фиксировать спад — он стал еще более заметным после 20-х чисел сентября, рассказывает директор по операционной деятельности X-Fit Ирина Туманова. Ситуация, по ее словам, напрямую сказывается на продажах: по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они просели на 10–15%, и отрицательная динамика, «видимо, сохранится надолго». Количество возвратов абонементов в X-Fit на неделе с 19 по 25 сентября не увеличилось, не изменилась и структура посещаемости: в клубы ходят «мужчины и женщины 50 на 50%», уверяет Туманова.

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За последнюю неделю посещаемость спортзалов и продажи абонементов упали, но насколько, пока трудно сказать, подтвердил РБК топ-менеджер одной из крупных российских сетей фитнес-клубов. Делать выводы собеседник РБК призывает уже по итогам месяца — он не исключает, что продажи восстановятся.

«У людей появились негативное настроение и неопределенность, но на продажах это никак не сказалось», — возражает директор волгоградской студии Fit'n'Fly Никита Дементьев. Впрочем, приоритет в выборе карт, по его словам, изменился: мужчины перестали брать абонементы на длительный период времени — сейчас они покупают карты не на год, а на более короткий период.

В сетях World Class и «Онегинъ» от комментариев отказались. РБК направил также запросы в сети «Зебра», Spirit Fitness.

Можно ли вернуть деньги за фитнес

«Клубы идут навстречу клиентам в вопросах переоформления карт на других лиц — это гораздо выгоднее, чем доставать деньги из кассы, что даже не всегда возможно», — говорит Киселева из Ассоциации операторов фитнес-индустрии.

Среди основных причин, по которым клиенты оформляли возвраты абонементов как в сентябре, так и в течение всего лета, в X-Fit называют три. «Те, кто в свое время приобретал так называемые «длинные» карты, рассчитанные на 1,5–2 года, опасаются посещать клубы из-за очередной волны коронавируса, поэтому подписывают заявления о возврате средств», — рассказывает Туманова. Другие, по ее словам, меняют место жительства, и абонементы на фитнес становятся для них не актуальными. «Третьи больше не могут позволить себе расходы не первой необходимости из-за потери работы или снижения уровня доходов — и это, пожалуй, сейчас основная проблема — стремительное падение покупательской способности населения», — поясняет топ-менеджер X-Fit, добавляя, что именно поэтому клиенты чаще обращаются с запросами на возврат денег, а не для того, чтобы переоформить контракты на родственников или друзей.

Клиенты могут оформлять возвраты по любой причине на любой абонемент — простого требования для этого достаточно, заверяет Туманова: «По контракту клиент имеет право на возврат — естественно, за вычетом того времени, которое клиент уже отходил, то же самое касается персональных и дополнительных тренировок». Впрочем, сейчас клубы просят клиентов идти им навстречу, поскольку отрасль еще не успела восстановиться. «В связи с разными геополитическими изменениями, мы, естественно, не можем вернуть сразу все средства, поэтому, если у людей есть возможность, мы просим подождать», — говорит Туманова. добавляя, что возвраты оформляются в порядке живой очереди, а «случаев, в которых не было возврата, нет».

Прямых гарантий возврата денежных средств по договорам с фитнес-клубами законом не предусмотрено, в том числе призывникам и мобилизованным, отмечает руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург. Но в случае, если клиент хочет добиться возврата денег за фитнес, он может опереться на общие положения «Закона о защите прав потребителей», в частности, статью 32, которая говорит о возможности в любое время без указания причин отказаться от договора и вернуть денежные средства за неиспользованный период, поясняет юрист. На случай мобилизации или призыва она рекомендует выдать генеральную доверенность на кого-либо из близких или членов семьи, кто мог бы своевременно заняться этим вопросом и написать соответствующее заявление в фитнес-клуб. Впоследствии клиент и сам сможет поставить вопрос о расторжении договора в связи с существенно изменившимися условиями, но это будет сложнее, добавляет Гамбург.

Что будет с фитнес-клубами дальше

Текущие потребительские настроения нивелируют небольшое восстановление рынка спортивных и оздоровительных услуг после падения, зафиксированного еще весной 2022 года, когда только началась специальная военная операция на Украине, отмечает Киселева из Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Сейчас у многих клиентов фитнес-клубов «совершенно другие задачи», поясняет эксперт.

Пока прогнозы негативные, предупреждает Туманова из X-Fit: фитнес-отрасль переживает новый виток кризиса.

Дементьев из Fit'n'Fly резкого отказа от спорта пока не видит, но признает, что в какие-то дни людей в зале становится меньше. «Как мне кажется, это связано с эмоциональным фоном», — добавляет собеседник РБК.

Текущее падение спроса на абонементы и дополнительные услуги отражают начало трудного периода, с которыми нужно будет справляться рынку, считает Силина из «Национального фитнес-сообщества». Посещаемость клубов клиентами-мужчинами снижается, и пессимистические потребительские настроения охватывают и женщин, отмечает эксперт.

Кроме того, фитнес-индустрия может столкнуться с кадровым голодом: около 70% тренеров и инструкторов-методистов спортивно-оздоровительных организаций — мужчины, которые могут подлежать частичной мобилизации, указывает глава «Национального фитнес-сообщества». У клубов, входящих в Ассоциацию операторов фитнес-индустрии, уже около 1–2% сотрудников получили повестки, а часть людей в последние несколько дней не вышли на работу. Во вторник «Национальное фитнес-сообщество» обратилось к правительству с просьбой расширить перечень специальностей для отсрочки от частичной мобилизации.

Пока фитнес-индустрия ожидает, что по итогам 2022 года объем рынка покажет рост на 3,5% год к году и составит около 145,3 млрд руб., указывает Силина. Но восстановиться до показателей, которые были в 2019 году до пандемии, рынок по итогам года не сможет — отставание будет на уровне 13%, добавляет эксперт.