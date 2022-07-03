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Фитнес-сообщество попросило власти помочь производителям тренажеров

В отраслевом объединении указали на высокую зависимость от импорта, отметив, что некоторые виды тренажеров в России не производят. Чтобы наладить импортозамещение, сообщество просит о налоговых преференциях и льготных кредитах
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина попросила премьер-министра Михаила Мишустина о мерах господдержки для российских поставщиков и производителей спортивного оборудования. Копия письма Силиной оказалась в распоряжении ТАСС.

По ее словам, отрасль «целиком зависит от импортных товаров». Сейчас в России спортивное оборудование производит около 300 отечественных компаний, из них примерно 70% — малые. При этом кардиооборудование в стране не выпускается вообще, как и 80% «линейки инвентаря для различных групповых программ», указано в письме.

Национальное фитнес-сообщество провело опрос среди своих региональных руководителей, а также администрации 1870 фитнес-клубов в 79 субъектах, который показал, что 69,3% респондентов начинают испытывать нехватку кардиотренажеров и комплектующих для них. Около половины представителей фитнес-бизнеса уже столкнулись с трудностями с техобслуживанием из-за отсутствия деталей для импортных тренажеров. Увеличились сроки и стоимость доставки товара, в связи с чем оборудование подорожало в среднем на 65%; выросли расходы на содержание объектов из-за удорожания расходных материалов.

При этом фитнес-клубы не повышают цены для клиентов, отмечает Силина. «Представители фитнес-бизнеса уверены, сегодня для сохранения устойчивости функционирования физкультурно-оздоровительных комплексов и отрасли в целом жизненно важна поддержка поставщиков и производителей спортивного оборудования», — подытожила она. «Для решения вопроса импортозамещения» Силина предлагает снизить для отечественных компаний налогооблагаемую базу, предоставлять им льготные кредиты «с максимально пониженной ставкой» и госконтракты для развития производства.

Национальное фитнес-сообщество создало Комиссию по поддержке поставщиков спортивного оборудования и развития отечественного производства, в которую вошли представители крупных компаний, а также договорилось о сотрудничестве с «Ассоциацией производителей и экспортеров отечественных товаров и оборудования», чтобы «объединить усилия в совместной работе по всестороннему содействию развития отрасли в условиях новой реальности», пишет Силина.

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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Она добавила, что в поддержке нуждаются не только производители тренажеров, но и вообще все игроки фитнес-отрасли, которая за два года пандемии потеряла более 40% рынка и мер господдержки которой не хватает для ее стабильного существования. Предприниматели рассчитывают на снижение НДС до 10% на товары из дружественных стран, налоговые преференции по аналогии с ИТ-отраслью, льготные кредиты по ставке 3-5% годовых, включение услуг фитнеса в полисы ДМС и другие меры. «В конечном итоге, это принесет весомый социально значимый результат, так как более 7,8 тыс. фитнес-клубов России продолжат бесперебойную деятельность, более 518,4 тыс. занятых в отрасли специалистов сохранят рабочие места, а около 4 млн граждан смогут посещать физкультурно-оздоровительные занятия, что является важным для развития государства в соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года», — считает Силина.

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В пресс-службе кабмина агентству сказали, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для рассмотрения в Минспорт, Минфин, Минэкономразвития и Минпромторг.

В начале июня представители отрасли сообщили о нехватке тренажеров в фитнес-клубах после того, как иностранные производители либо прекратили поставки в Россию, либо столкнулись с логистическимми трудностями. Тогда Силина рассказала, что из-за отсутствия запчастей у 15% клубов простаивает кардиооборудование, а директор производителя и поставщика Hasttings Георгий Корягин предупредил о серьезном дефиците кардиотренажеров, который может сложиться уже к декабрю. Силина сказала, что отечественные поставщики готовы заниматься импортозамещением, но им нужна поддержка государства в области производства специальных металлических комплектующих и электронных плат управления. По ее оценкам, на создание полного цикла компаниям понадобится около пяти лет.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
фитнес Импортозамещение спорт
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