Западным брендам предрекли борьбу за занятые «лучшие места» в России

Западным брендам предстоит борьба за каждое место в торговом центре при возвращении в Россию, пишет Reuters. Опрошенные жительницы Москвы отмечали рост цен у отечественных компаний и необходимость наличия выбора

Фото: Андрей Любимов / РБК

В российских торговых центрах западные бренды заменили отечественные конкуренты и в случае возвращения «за каждое место будет вестись борьба», заявил Reuters вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Белоруссия, Казахстан» Павел Люлин.

«Лучшие места, где раньше располагались западные бренды, уже заняты, — сказал он. — Это долгосрочные контракты, поэтому за каждое такое место будет вестись борьба».

Вместе с тем, по словам Люлина, сектор розничной торговли восстановился не в полной мере и количество посетителей торговых центров на 20% меньше, чем в 2019 году.

Reuters также опросил жителей Москвы о том, что изменилось после массового ухода западных брендов из России после начала военной операции на Украине. 29-летняя Анна рассказала агентству, что «в самом начале было очень тяжело, потому что российский рынок розничной торговли одеждой и обувью был недостаточно развит». Однако, по ее словам, сейчас отечественные бренды «производят товары, которые ничуть не хуже». Другая жительница столицы среди последствий ухода иностранных компаний назвала рост цен, еще одна заявила Reuters, что «предпочла бы их возвращение». «У русских должен быть выбор», — сказала она.

По данным агентства, с 2022 года Россию покинули более 1 тыс. западных компаний в знак протеста против военной операции на Украине, а также на фоне последствий введенных санкций. Reuters оценивал их ущерб почти в

$100 млрд, глава РФПИ Кирилл Дмитриев — потери только американского более чем в $300 млрд. Президент России Владимир Путин отмечал, что полностью ушли с российского рынка только четверть иностранных компаний, половина продолжили работу, часть из них передали управление в другие руки. По его словам, Москва не станет создавать специальные условия для возвращения ушедших организаций, однако «двери открыты».

17 февраля Люлин сообщал об отправке приглашений компаниям Uniqlo, H&M и Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другими) вернуться в Россию. В Кремле называли полезным для потребителей наличие этих брендов на российском рынке.