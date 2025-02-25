В Минфине назвали, что нужно для возвращения западных компаний в Россию

Для возвращения иностранных компаний, ушедших из России после начала военных действий на Украине, нужно разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, сообщил представитель ведомства. Сейчас власти прорабатывают условия

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Иностранные компании из стран, которые власти считают недружественными, смогут вернуться на российский рынок только при получении разрешения правкомиссии по иностранным инвестициям, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минфина.

Такие условия предусмотрены указами «Об особом порядке осуществления отдельных видов сделок между некоторыми лицами» и «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности», уточнил он. Документы касаются как продажи бизнеса, так и его возвращения в Россию.

Сейчас власти прорабатывают условия возвращения компаний на рынок, сообщил газете федеральный чиновник.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее говорил, что подобные решения «будут приниматься индивидуально». Он отмечал, что российская экономика изменилась, поэтому требования к зарубежным фирмам по локализации, инвестициям и технологиям будут «совсем иными». Первый вице-премьер Денис Мантуров, говоря об иностранном автопроме, предупредил, что «просто взять и вернуться так, как просто взяли и вышли, уже не получится».

По мнению опрошенных газетой экспертов, условия могут быть связаны с прохождением «специальной процедуры согласования» в правкомиссии, а финансовые и организационные тонкости будут зависеть от специфики рынка и «поведения» бренда. Собеседники полагают, что власти введут повышенные требования к инвестированию в России, локализации и реальной передаче технологий, чтобы создавать производство замкнутого цикла, не зависящее от поставок и интеллектуальной собственности извне.

Обсуждение возможного возвращения в Россию компаний, ушедших после начала военных действий, активизировалось после телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина и последующей встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде. В частности, в Союзе торговых центров сообщили о переговорах с испанской Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Bershka). Не исключили возобновления работы на российском рынке во французском автоконцерне Renault. Путин поручил кабмину отрегулировать процесс возвращения компаний так, чтобы отечественные предприятия сохранили полученные преференции.