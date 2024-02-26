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Война санкций ,  
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Минцифры обяжет Apple разрешать загружать сторонние приложения в России

Шадаев: по примеру ЕС, мы обяжем Apple разрешать загружать сторонние приложения
Сюжет
Война санкций
Минцифры, по примеру принятого в ЕС закона о цифровых рынках (DMA), планирует обязать Apple разрешать загружать сторонние приложения, сообщил Шадаев. По данным «Ъ», под регулирование попадут все владельцы мобильных систем
Фото: Brendan Mcdermid / Reuters
Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Минцифры планирует уже весной внести в Госдуму законопроект, который обяжет Apple открыть свои телефоны для установки приложений из сторонних магазинов, сообщил «Коммерсанту» глава министерства Максут Шадаев. По его словам, сайчас документ дорабатывается по предложениям администрации президента.

Как отмечает газета, речь идет о законопроекте, анонсированном еще в декабре 2022 года: тогда Шадаев сравнивал его с принятым в Евросоюзе законом о цифровых рынках (DMA). Инициатива оглашалась на фоне удаления из магазинов Apple и Google мобильных приложений российских подсанкционных компаний, преимущественно банков.

По данным «Коммерсанта», под регулирование попадут все владельцы мобильных систем, производители устройств и операторы магазинов, они должны будут обеспечивать установку всех приложений на равных условиях.

Apple разрешит пользователям в ЕС загружать сторонние приложения
Технологии и медиа
Фото:Mike Segar / Reuters

DMA вступил в силу в ЕС в ноябре 2022 года, однако все его положения вступят в силу с 6 марта 2024 года. Закон предполагает расширение полномочий Еврокомиссии (ЕК) как органа по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства в регионе. В случае с Apple компании будет запрещено отдавать предпочтение собственным услугам, а не сервисам конкурентов. IT-гиганта обяжут также разрешать устанавливать сторонние приложения.

В самой компании закон раскритиковали, отмечая, что он может угрожать конфиденциальности. «Apple приходится создавать технологию, позволяющую одному приложению устанавливать другие, и это сопряжено с риском. Это может стать серьезным вектором угрозы конфиденциальности, безопасности и целостности вашего устройства», — говорил в январе глава Apple App Store Фил Шиллер.

По данным Bloomberg, Apple получает около четверти своих доходов из Европы, а в 2023 году этот регион стал вторым по значимости для компании (25%), после США (42%). Агентство отмечает, что новый закон позволит отказаться от комиссионных в размере до 30%, которые Apple взимает с разработчиков с момента запуска App Store в 2008 году. Теперь они будут платить компании 17% от продаж в приложениях, а для большинства эта ставка снизится до 10%.

После начала российской военной операции на Украине Apple прекратила поставки своей продукции в Россию, а также полностью перестала работать с российскими картами. Российская «дочка» Google инициировала собственное банкротство в мае 2022-го.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в марте 2023 года сообщил о запрете на использование смартфонов на базе операционных систем iOS и Android чиновниками в служебных целях. Запрет на iPhone также существует в Минпромторге. В ЦИК сообщали о переговорах с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники членам и сотрудникам аппарата комиссии для использования в служебных целях.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минцифры Apple app store мобильные приложения Максут Шадаев санкции
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