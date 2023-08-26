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ЦИК задумался о закупке российских смартфонов для служебных целей

ЦИК начал переговоры о закупке российских смартфонов для служебных целей

Центризбирком России ведет переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о поставке техники членам и сотрудникам аппарата комиссии для использования в служебных целях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦИК РФ.

В мае глава Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала всем членам ЦИК, а также сотрудникам аппарата не использовать iPhone и iPad в служебных целях. На сегодняшний день распоряжение Памфиловой о запрете использовать технику Apple по рабочим вопросам находится в процессе обсуждения.

ФСБ в начале июля заявила, что вместе с ФСО выявила «аномалии», характерные для iPhone и обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». Ведомство назвало это «разведывательной акцией американских спецслужб».По данным ФСБ, вредоносным ПО оказались заражены несколько тысяч iPhone, в том числе устройства диппредставительств в России.

Это «свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, и подтверждает, что декларируемая политика обеспечения конфиденциальности персональных данных пользователей устройств Apple не соответствует действительности», заявили в российской спецслужбе. В ответ на обвинение Apple отвергла возможность сотрудничества с каким-либо правительством по внедрению программ в продукты компании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) России запрещено использовать смартфоны на базе операционных систем iOS и Android в служебных целях.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что соответствующий запрет связан с тем, что смартфоны iPhone более подвержены взлому и шпионажу со стороны стран Запада. Один из источников издания рассказал о рекомендации чиновникам покупать гаджеты на операционной системе Android, китайских аналогах или российской «Авроре».

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Использовать iPhone в служебных целях запретили сотрудникам Минпромторга и подведомственных ему структур, писали «Ведомости». Сотрудникам «Швабе» — холдинговой компании «Ростеха», отвечающей за разработку и производство оптико-электронных систем, — также нельзя пользоваться iPhone в рабочих целях, рассказали РБК в «Ростехе».

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