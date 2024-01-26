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Технологии и медиа ,  
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Apple разрешит пользователям в ЕС загружать сторонние приложения

Apple разрешит пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов
Компания Apple, согласно антимонопольным требованиям ЕС, разрешит пользователям в ЕС загружать приложения из сторонних магазинов. В самой компании закон раскритиковали, подчеркнув, что он может стать угрозой для конфиденциальности
Фото: Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

Глобальное обновление операционной системы Apple iOS 17.4, которая компания проведет в марте из-за закона ЕС о цифровых рынках (DMA), разрешит пользователям в Европе загружать приложения из сторонних магазинов, однако сделает их опыт «не таким хорошим, как в остальном мире»: компания станет медленнее выявлять случаи мошенничества и реагировать на них. Об этом заявил глава Apple App Store Фил Шиллер, передает Bloomberg.

Новый закон ЕС предполагает расширение полномочий Еврокомиссии (ЕК) как органа по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства в регионе. В случае с Apple, компании будет запрещено отдавать предпочтение своим собственным услугам сервисам конкурентов. Также IT-гиганта обяжут разрешать устанавливать сторонние приложения.

«Apple приходится создавать технологию, позволяющую одному приложению устанавливать другие приложения, и это сопряжено с риском. Это может стать серьезным вектором угрозы для конфиденциальности, безопасности и целостности вашего устройства», — заявил Шиллер.

Топ-менеджер добавил, что в важный год для выборов во всем мире — с соответствующими угрозами распространения вредоносных программ и вредоносных технологий — могут возникнуть «новые риски для пользователей» от загрузки приложений с альтернативных торговых площадок приложений, которые не разделяют стандарты безопасности Apple. Компания не будет распространять свои рекомендации в отношении контента на сторонние торговые площадки, подчеркнул он.

По данным Bloomberg, Apple получает около четверти своих доходов из Европы, а в 2023 году этот регион стал вторым источником дохода компании (25%) после США (42%). Агентство отмечает, что новый закон позволит отказаться от комиссионных в размере до 30%, которые Apple взимает с разработчиков с момента запуска App Store в 2008 году. Теперь они будут платить компании 17% от продаж в приложениях, а для большинства эта ставка снизится до 10%.

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Фото:Thomas Kronsteiner / Getty Images

Антимонопольный закон ЕС о цифровых рынках (DMA) был одобрен Европарламентом в июле 2022 года. Его цель — ограничение ведущего положения крупнейших технологических корпораций, таких как Apple и Google. В самих компаниях неоднократно критиковали DMA. Они пытались добиться изменения закона, однако безрезультатно. Глава Apple Тим Кук несколько раз сообщал, что DMA не отвечает интересам покупателей.

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О том, что Apple злоупотребляет своим контролем над App Store неоднократно заявляли регуляторы ЕС, а также разработчики Spotify и Epic Games.

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