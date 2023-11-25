Bloomberg узнал, что ESG-фонды инвестировали $5 трлн в оборонные компании

ESG-фонды держат около $5 трлн в акциях оборонных компаний, выяснил Blomberg. Мнения опрошенных агентством экономистов по этому вопросу разошлись: часть считают такие инвестиции приемлемыми, а часть выступают резко против

К концу третьего квартала 2023 года свыше 1,2 тыс. ESG-фондов (инвестируют в компании, соответствующие стандартам в сфере охраны окружающей среды, социальной политики и качества корпоративного управления) владели акциями на сумму около $5 трлн, относящиеся к отраслевому классификационному коду Aerospace & Defense (аэрокосмическая промышленность и оборона), пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Morningstar Inc.

Как отмечает агентство, с марта прошлого года, после начала российской военной операции на Украине, количество таких компаний выросло на 25%.

Председатель парламентской группы Великобритании по вопросам ESG Александр Стаффорд отметил, что последствия военной операции «укрепили аргументы ESG в пользу инвестиций, связанных с обороной». В то же время, по словам руководителя отдела ESG Simmons & Simmons Сонали Сиривардены, сейчас очень сложно определить, направляются ли инвестиции на «оборону» или на «агрессию». «Вопрос заключается в том, как обеспечить, чтобы эти инвестиции использовались в оборонительных целях, а не косвенно способствовали наступательным действиям», — отметила она.

Директор по инвестиционной стратегии SDG Impact Japan Саджа Беслик напротив, считает, что любые инвестиции ESG-фондов в оружейные компании недопустимы. «У меня нет проблем с людьми, инвестирующими в оружейные компании или акции, но не делайте это под эгидой ESG или устойчивого развития, потому что это не так. Это продукция, которая убивает людей», — заявил он.

ESG-инвестирование — это форма социально ответственного инвестирования, когда решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вклада компании в развитие общества. Положительное влияние компании может быть оценено с точки зрения трех основных факторов: Environmental (E) — окружающая среда. Важно то, насколько компания активна в сфере защиты экологии и природной среды. Это может проявляться в ведении контроля за вредными выбросами и загрязнением воздуха, создании развитой системы управления отходами, ответственным отношением к землепользованию и работе по снижению углеродного следа;

— окружающая среда. Важно то, насколько компания активна в сфере защиты экологии и природной среды. Это может проявляться в ведении контроля за вредными выбросами и загрязнением воздуха, создании развитой системы управления отходами, ответственным отношением к землепользованию и работе по снижению углеродного следа; Social (S) — социальное развитие. Бизнес должен обеспечивать сотрудникам достойные условия работы и равные возможности для трудоустройства, поддерживать общественные организации;

— социальное развитие. Бизнес должен обеспечивать сотрудникам достойные условия работы и равные возможности для трудоустройства, поддерживать общественные организации; Governance (G) — управление компанией. Речь идет о стандартах, которыми руководствуется менеджмент бизнеса, включая этические методы ведения бизнеса, гендерное разнообразие в совете директоров, соответствующую вкладу сотрудника оплату труда, общую прозрачность бизнеса.

По данным Bloomberg, фонды, расширяющие свое присутствие в оборонном секторе, в настоящее время получают значительный приток средств. Так, фонд Goldman Sachs Group Inc., инвестирующий в европейские оборонные предприятия, с конца февраля 2022 года вырос почти на 90% и примерно на 13% с начала октября этого года.

Главный исполнительный директор Британской ассоциации устойчивых инвестиций и финансов (UKSIF) Джеймс Александер заявил агентству, что ему неизвестны какие-либо нормативные ограничения, мешающие менеджерам ESG владеть оборонными активами. Главное требование заключается в том, чтобы фонды предоставляли «прозрачную, качественную отчетность», указал он.

«Нет причин, по которым инвестиции в определенные оборонные компании не могли бы быть совместимыми с ответственным инвестированием, покуда эти компании не производят оружие, запрещенное международными договорами или не поставляют обычные вооружения странам с высоким риском», — прокомментировала крупнейшая на рынке управления активами в Великобритании Legal & General Investment Management.

Как отмечает Bloomberg, несмотря на лоббирование оборонных инвестиций внутри ЕС, некоторые крупные институты, такие как Европейский инвестиционный банк (EIB) выступили против инвестиций в любых производителей оружия. В то же время комиссар Еврокомиссии по финансовым рынкам Мейрид МакГиннесс заявила, что оборона является «важнейшим фактором устойчивости и безопасности» ЕС и, следовательно, «мира и социальной устойчивости».

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военную помощь более чем на $43,7 млрд.

В то же время с середины 2022 года крупнейшие европейские страны неоднократно предупреждали об истощении своих запасов. В частности, об этом говорили в Британии, Германии и Франции. Financial Times еще в феврале писала, что военные склады в Европе буквально опустели из-за поставок вооружений и боеприпасов на Украину.

На этом фоне в ЕС начали перезапускать оборонные производства и инвестировать в новые предприятия. В июне послы ЕС утвердили проект расширения производства боеприпасов, ракет для РСЗО и ПВО в странах объединения до 1 млн в год. Financial Times ранее писала, что от конфликта на Украине и на Ближнем Востоке выгоду получают почти все западные оборонные компании, включая Lockheed Martin, Saab, Leonardo и Rheinmetall: их акции за последние годы значительно выросли.

Российская сторона осуждает поставки оружия и снарядов Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Запада Киеву не помешает достичь Москве целей военной операции, но принесет страдания украинскому народу.