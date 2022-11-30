Reuters узнал о намерении ЕС ускорить реализацию оборонных программ

Лидеры ЕС на ближайшем саммите потребуют ускорить реализацию оборонной программы EDIP, которая предусматривает совместные инвестиции в оборонные закупки и разработки. Это связано с истощением оружейных запасов ЕС, отмечает Reuters

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Лидеры Евросоюза на саммите 15–16 декабря будут настаивать на скорейшей реализации инвестиционной программы по наращиванию производства в оборонной промышленности блока, сообщает Reuters со ссылкой на черновик проекта ЕС.

«Европейский совет <...> призывает Еврокомиссию как можно быстрее представить предложения по Европейской программе инвестиций в оборону, чтобы укрепить потенциал и устойчивость европейских оборонных технологий и промышленного сектора, включая малые и средние предприятия», — сказано в документе.

По данным агентства, лидеры ЕС также будут настаивать на том, чтобы ЕК и Европейское оборонное агентство «активизировали усилия» по выявлению военных пробелов и координации совместных оборонных закупок, в частности для пополнения запасов, которые были исчерпаны для поддержки Украины.

Reuters указывает, что документ, вероятно, будет скорректирован до саммита.

Европейская программа инвестиций в оборону (European Defence Investment Programme, EDIP) — проект оборонной программы Евросоюза, который предусматривает совместные инвестиции ЕС в проекты по разработке и закупкам, представляющим интерес для безопасности государств — членов союза.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС в разы увеличил расходы на оборону, а также впервые утвердил оборонную стратегию под названием «Стратегический компас». «Европе следует научиться говорить на языке силы. В течение следующего десятилетия мы совершим качественный прорыв, чтобы более уверенно и успешно обеспечивать безопасность, быть лучше подготовленными к решению нынешних и будущих вызовов», — отмечал тогда глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Кроме того, как сообщал источник Reuters, ЕС решил увеличить свои возможности противостоять вероятным атакам с применением оружия массового поражения, в том числе ядерного.

Перед началом спецоперации Россия неоднократно указывала на опасность расширения западной военной инфраструктуры на восток. В конце прошлого года Москва предложила США и НАТО предоставить гарантии безопасности России и направила для обсуждения соответствующий проект документа. В нем альянсу предлагалось отказаться от расширения, в том числе за счет Украины, не размещать военные базы на постсоветском пространстве и ввести взаимные ограничения по вооружениям.

В январе Россия, США и НАТО провели ряд консультаций по вопросу о гарантиях безопасности, но это не привело к результатам. США назвали невозможным отказ НАТО от принятия новых членов, поскольку это противоречит политике «открытых дверей».

После начала спецоперации Киев по итогам нескольких раундов переговоров передал Москве предложения по урегулированию, в которых, в частности, содержался пункт об безъядерном и внеблоковом статусе Украины. В апреле переговоры Москвы и Киева были приостановлены; российская сторона возложила ответственность за это на украинские власти.