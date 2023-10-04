В НАТО фразой о дне бочки оценили оставшиеся боеприпасы для Украины

Боеприпасов, которые можно было бы поставить Украине, почти не осталось на европейских складах, заявил глава Военного комитета НАТО Бауэр. Россия осуждает военную помощь, поставляемую Украине западными странами

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В западных странах почти не осталось боеприпасов, которые можно было бы передать Украине, а скоро склады в Европе совсем опустеют. Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передает CNN.

По его словам, западные страны отдают Украине системы вооружения и боеприпасы с полузаполненных или почти пустых складов в Европе, однако эти запасы подходят к концу. «Теперь дно бочки видно», — отметил Бауэр.

Младший министр по делам Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, выступая на том же форуме, призвал продолжать помогать Украине, несмотря на истощение запасов вооружения. Он отметил, что Западу стоит увеличить свои возможности по производству большего количества боеприпасов.

Как сообщил CNN источник в Пентагоне, украинские войска обычно используют от 2000 до 3000 артиллерийских снарядов в день.

С начала российской военной операции США и другие западные страны оказывают Украине гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военную помощь более чем на $43,7 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военную помощь от союзников на сумму около $100 млрд.

В то же время с середины 2022 года крупнейшие европейские страны неоднократно предупреждали об истощении своих запасов. В частности, об этом говорили в Британии, Германии и Франции. Financial Times еще в феврале писала, что военные склады в Европе буквально опустели из-за поставок вооружений и боеприпасов на Украину.

Несмотря на это, в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала выполнить свое обещание, данное этой весной, и поставить Украине 1 млн боеприпасов в течение года. Страны ЕС еще в марте договорились ускорить совместные закупки и поставки обычных боеприпасов на Украину. На эти цели они получат компенсацию через Европейский фонд мира (EPF) в размере €1 млрд.

Российская сторона осуждает поставки оружия и снарядов Украине. В Кремле отмечали, что военная помощь Запада Киеву не помешает достичь Москве целей спецоперации, но принесет страдания украинскому народу.