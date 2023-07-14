В США одобрили оборонный бюджет с поправками об абортах и трансгендерах

Палата представителей США приняла проект об оборонном бюджете на 2024 год на $886,3 млрд. Помимо помощи Украине он включает в себя ограничения в финансировании операций смены пола военнослужащими, а также абортов

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Палата представителей США большинством голосов (219 против 210) одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине.

Законопроект предусматривает в том числе ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Конгрессмены также намерены направить Украине $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.

В то же время, как отмечает The New York Times, закон в нынешней редакции ограничивает доступ военнослужащих к абортам, уходу за трансгендерами и обучению многообразию, а также ставит под угрозу повышение заработной платы военнослужащих. Речь идет о предложенных республиканцами положениях, запрещающих женщинам-военнослужащим за счет государственного медицинского страхования делать аборты в других штатах, если в их собственных эта процедура запрещена. Кроме того, законом предложено прекратить ассигнования на операции по смене пола для военнослужащих, а также запрет на закупку Пентагоном любых книг, «поддерживающих радикальную гендерную идеологию».

Демократы осудили законопроект, обвинив республиканских лидеров в том, что они превратили то, что начиналось как двухпартийная мера, в «гиперполитизированный залп в более широкой культурной войне», ради угоды правой фракции их партии. Они предупредили, что этот закон усугубит проблемы с вербовкой и поставит под угрозу способность вооруженных сил защищать страну.

Как ожидается, верхняя палата конгресса приступит к рассмотрению законопроекта на следующей неделе. В случае одобрения документа сенатом его должен будет подписать президент США демократ Джо Байден.

Численность регулярных вооруженных сил США составляет более 1,3 млн военнослужащих и 684 тыс. гражданского персонала. Телеканал NBC со ссылкой на источники в оборонной сфере в прошлом году сообщал, что во всех родах войск вооруженных сил США сложилась нехватка новобранцев. Одна из причин заключается в негодности множества лиц в возрасте от 17 до 24 лет из-за ожирения, наркотической зависимости и судимостей. При этом, как свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении NBC результаты опроса Пентагона, только 9% из годных к военной службе рассматривают возможность поступить на нее. Это самый низкий показатель с 2007 года.

В 2011 году в США отменили принцип «Не спрашивай — не говори», чем окончательно закрепили право открытых гомосексуалистов на службу в американской армии. В обзоре RAND о состоянии здоровья в армии США от 2018 года 6,1% военнослужащих идентифицировали себя как ЛГБТ-персоны.