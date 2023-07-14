В США одобрили оборонный бюджет с поправками об абортах и трансгендерах
Палата представителей США большинством голосов (219 против 210) одобрила законопроект о расходах на оборону в 2024 финансовом году в размере $886,3 млрд, содержащий в том числе военную помощь Украине.
Законопроект предусматривает в том числе ассигнование $80 млн на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Конгрессмены также намерены направить Украине $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности, что предполагает заключение Минобороны США контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.
В то же время, как отмечает The New York Times, закон в нынешней редакции ограничивает доступ военнослужащих к абортам, уходу за трансгендерами и обучению многообразию, а также ставит под угрозу повышение заработной платы военнослужащих. Речь идет о предложенных республиканцами положениях, запрещающих женщинам-военнослужащим за счет государственного медицинского страхования делать аборты в других штатах, если в их собственных эта процедура запрещена. Кроме того, законом предложено прекратить ассигнования на операции по смене пола для военнослужащих, а также запрет на закупку Пентагоном любых книг, «поддерживающих радикальную гендерную идеологию».
Демократы осудили законопроект, обвинив республиканских лидеров в том, что они превратили то, что начиналось как двухпартийная мера, в «гиперполитизированный залп в более широкой культурной войне», ради угоды правой фракции их партии. Они предупредили, что этот закон усугубит проблемы с вербовкой и поставит под угрозу способность вооруженных сил защищать страну.
Как ожидается, верхняя палата конгресса приступит к рассмотрению законопроекта на следующей неделе. В случае одобрения документа сенатом его должен будет подписать президент США демократ Джо Байден.
Численность регулярных вооруженных сил США составляет более 1,3 млн военнослужащих и 684 тыс. гражданского персонала. Телеканал NBC со ссылкой на источники в оборонной сфере в прошлом году сообщал, что во всех родах войск вооруженных сил США сложилась нехватка новобранцев. Одна из причин заключается в негодности множества лиц в возрасте от 17 до 24 лет из-за ожирения, наркотической зависимости и судимостей. При этом, как свидетельствуют оказавшиеся в распоряжении NBC результаты опроса Пентагона, только 9% из годных к военной службе рассматривают возможность поступить на нее. Это самый низкий показатель с 2007 года.
В 2011 году в США отменили принцип «Не спрашивай — не говори», чем окончательно закрепили право открытых гомосексуалистов на службу в американской армии. В обзоре RAND о состоянии здоровья в армии США от 2018 года 6,1% военнослужащих идентифицировали себя как ЛГБТ-персоны.
Действующий оборонный бюджет США объемом $858 млрд
был подписан Байденом в декабре прошлого года. Он является рекордным в истории страны.
В 2022 году оборонный бюджет США составил $770 млрд, в 2021-м — $740,5 млрд, в 2020-м — $740 млрд, в 2019 году — $738 млрд. Больше всего от ВВП США тратили на оборону в период Второй мировой войны — от 30 до 41% ежегодно.
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