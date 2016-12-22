Bloomberg рассказал о готовности Абрамовича продать «Челси» за £3 млрд

Если обстоятельства вынудят Романа Абрамовича продать «Челси», он не будет счастлив такой сделке, пишет Bloomberg. Впрочем, пока бизнесмен получал предложения о продаже клуба за меньшую сумму, чем ему хотелось бы

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Миллиардер Роман Абрамович рассматривает возможность продажи «Челси» на фоне проблем с британской визой и возможных последствий американских санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации агентства, он уже отклонил предложения о продаже футбольного клуба за $2,3 млрд. Абрамович хотел бы получить за «Челси» £3 млрд ($3,5 млрд), пишет агентство. Хотя сделка даже на $2,3 млрд была бы рекордной для спортивных команд.

Ранее в этом году Абрамович нанял нью-йоркский банк Raine Group LLC для консультирования по возможной полной или частичной продаже «Челси».

Представители бизнесмена отказались от комментариев для Bloomberg.

Близкие к миллиардеру собеседники Bloomberg утверждают, что Абрамович начал реструктуризацию активов для их защиты в случае введения США персональных санкций. В сентябре Абрамович и его партнеры перевели акции Evraz на другие компании, тогда же он продал 0,05% акций Crispian Investments Ltd, которая владеет долей в «Норильском никеле», своему давнему партнеру Давиду Давидовичу. Таким образом, доля Абрамовича в Crispian снизилась до 49,95%, что должно обезопасить компанию от автоматического введения санкций в случае попадания самого бизнесмена в санкционные списки.

Из-за проблем с выдачей британской визы Абрамович отозвал свое заявление, пишет Bloomberg. 28 мая его частный самолет Gulfstream G650 приземлился в Тель-Авиве, который он покинул два дня спустя, уже будучи гражданином Израиля. Неизвестно, когда бизнесмен подал заявление на получение израильского паспорта. Абрамович был крупным спонсором еврейской общины в России и инвестировал в израильские стартапы. Гражданство Израиля позволяет Абрамовичу въезжать в Британию на срок до полугода без визы.

Если внешние факторы вынудят Абрамовича продать «Челси», он не будет «счастлив», ссылается агентство на людей, которые знают миллиардера. «Если вы попадете к нему домой или на яхту, там есть экраны практически в каждой комнате, по которым почти всегда показывают футбол», — приводит Bloomberg слова одного из близких партнеров бизнесмена.​