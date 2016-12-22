Совладельцы Evraz перевели акции из Lanebrook в две структуры

Бизнесмен Роман Абрамович и другие совладельцы холдинга Evraz 3 сентября перевели акции из структуры Lanebrook Limited в две другие: Crosland и Greenleas. Об этом говорится в сообщении Evraz на сайте Лондонской биржи.
Сейчас доля Lanebrook Limited в Evraz снизилась до нуля. Бенефициарами Lanebrook Limited помимо Абрамовича являются Александр Абрамов, Александр Фролов и Евгений Швидлер. Отмечается, что доли акционеров были распределены в соответствии с их пакетами в Lanebrook Limited, которая владела 62,74% акций Evraz.
После перевода пакет акций у Фролова и Абрамова в Crosland составил 31,37%, доля Абрамовича в Greenleas — 30,52% акций. Новое соглашение акционеров будет подписано до конца четвертого квартала 2018 года.
В августе были опубликованы данные Bloomberg Billionaires Index, согласно которым 24 российских миллиардера стали богаче на $13,9 млрд с начала 2018 года. Абрамович за январь—июль текущего года заработал $1,59 млрд, увеличив свое состояние до $14,1 млрд.