СМИ узнали о снижении Абрамовичем доли в еще одной компании из-за санкций

Роман Абрамович снизил долю в Crispian Investments Ltd, сообщает газета «Коммерсантъ». Ранее стало известно о перестройке акционерной структуры Evraz. Собеседники издания связывают перестройку активов бизнесмена с санкциями США

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Бизнесмен Роман Абрамович снизил до 49,95% долю в Crispian Investments Ltd, владеющей акциями «Норникеля». Об этом пишет в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрский реестр.

Издание пишет, что 0,05% долей (всего у Абрамовича в Crispian был пакет в 50%) Protonius Investments Ltd, представляющая интересы бизнесмена, продала заместителю гендиректора Millhouse и давнему партнеру Абрамовича Давиду Давидовичу. До весны Crispian вместе с аффилированными структурами владела 6,37% «Норникеля». В марте «Интеррос» Владимира Потанина выкупила у Абрамовича 2,1% Crispian. Однако в июне Высокий суд Лондона признал оферту недействительной.

Со ссылкой на показания Давидовича суду, которые тот давал в мае, издание пишет, что Crispian в равных долях принадлежит Роману Абрамовичу и Александру Абрамову. Интересы Абрамова, по реестру Кипра, представляет Prela Assets Ltd с БВО, ее доля не изменилась, добавляет газета.

Накануне стало известно, что Роман Абрамович и другие акционеры Evraz реорганизовали структуру владения компанией. В частности, акции холдинга, принадлежавшие Lanebrook Limited, которая владела 62,74% акций Evraz, переведены в две другие компании — Crosland и Greenleas. Теперь Фролов и Абрамов через Crosland владеют 31,37% Evraz, а Абрамович — еще 30,52% через Greenleas. До реорганизации доля Абрамовича в Lanebrook Limited была меньше 50%, однако он был крупнейшим акционером.

Со ссылкой на источники в отрасли и собеседников, знакомых с ситуацией, издание отмечает, что перестройка активов связана с опасениями акционеров Evraz относительно новой волны санкций США. При этом, по словам собеседников газеты, санкций опасается прежде всего Роман Абрамович. В мае бизнесмен столкнулся с визовыми проблемами в Великобритании.