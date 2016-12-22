Как российские бизнесмены покупали иностранные спортивные клубы

Алишер Усманов и «Арсенал»

В 2007 году компания Red and White Holdings Ltd, совладельцами которой были основатель USM Holdings Алишер Усманов и его партнер Фархад Мошири, пока российский бизнесмен не выкупил компанию целиком, приобрела 14,5% акций лондонского футбольного клуба «Арсенал» за ₤75 млн (более $150 млн). «Я рассматривал несколько возможностей инвестирования в клубы английской премьер-лиги, но шанс купить даже небольшой пакет акций «Арсенала» перевесил все другие соображения», — рассказывал ​миллиардер. Позднее он увеличил свою долю в клубе до 30,04%, что сделало его вторым по величине акционером ФК.

Усманов неоднократно пытался стать основным владельцем клуба, выкупив долю у американского бизнесмена Стэна Кронке (в США владеет баскетбольной командой Denver Nuggets, футбольной Colorado Rapids, хоккейной Colorado Avalanche, а также профессиональным клубом по американскому футболу Los Angeles Rams), однако постоянно получал отказ, а СМИ писали о противостоянии двух миллиардеров за право управления клубом. Сам Усманов в 2012 году говорил, что не собирается продавать свой пакет: «Я — болельщик, и я не собираюсь когда-либо продавать этот пакет, так как это клуб, который я считаю лучшим в мире». Но достижения ФК в последние годы нельзя назвать выдающимися — в последний раз команда выигрывала английскую премьер-лигу еще в 2004 году, а прошедший чемпионат и вовсе завершила на шестом месте.

24 июля FT со ссылкой на источники сообщила, что Усманов собирается продать 30% акций клуба, так как не может сделать свой пакет контрольным. По данным источников газеты, Кронке отказался от каких-либо переговоров о продаже акций «Арсенала» миллиардеру