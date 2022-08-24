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Bloomberg узнал, что оператор «Сахалина-2» допустил оплату СПГ в рублях

Bloomberg: оператор «Сахалина-2» предложил покупателям СПГ платить в рублях из-за санкций
По данным агенства, оператор «Сахалин-2» предлагает покупателям оплачивать СПГ в отличной от доллара валюте, поскольку при оплате долларом могут возникнуть сложности из-за антироссийских санкций
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» предлагает своим клиентам оплачивать поставки топлива в отличной от доллара валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах, сообщает Bloomberg.

«Покупатели должны использовать альтернативные валюты, включая рубль, евро, иену или британский фунт стерлингов, если оплата в долларах, установленная в контрактах, не может быть произведена», — цитирует агентство соответствующие документы.

По данным Bloomberg, оператор «Сахалина-2» проводит реорганизацию из-за западных санкций в условиях роста спроса на СПГ в мире. «Россия просит покупателей завода СПГ «Сахалин-2», чтобы они платили в рублях или другой валюте, если из-за санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах США», — указали в агентстве.

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Фото:Николай Михальченко / ТАСС

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей оператора проекта по производству сжиженного газа «Сахалин-2» — компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд», зарегистрированной на Бермудских островах, — созданной правительством компании. Имущество «Сахалин Энерджи» передается государству, новый оператор получит право безвозмездного пользования.

Акционерам «Сахалин Энерджи» дали время, чтобы согласиться на получение доли в новом ООО «Сахалинская энергия». Ими были «Газпром» (50% плюс одна акция), Shell (27,5% минус одна акция), а также Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%). Англо-голландская Shell еще в конце февраля объявила о выходе из совместных проектов с «Газпромом», в том числе из «Сахалина-2».

Проект «Сахалин-2» включает в себя три буровые платформы в Охотском море у северо-восточных берегов Сахалина, технологический комплекс в северной части острова, завод СПГ и терминал на юге Сахалина.

«Сахалин-2» производит 10 млн т СПГ в год, около 60% топлива проекта потребляется Японией. Власти страны ранее призвали Mitsui & Co и Mitsubishi Corp. сохранить доли в проекте. В конце июля Токио уведомил о соответствующих планах Вашингтон.

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