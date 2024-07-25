Производитель водки «Тундра» предложил «пересмотреть» параллельный импорт

Глава «Татспиртпрома» Руслан Максудов предложил пересмотреть список разрешенного к параллельному импорту алкоголя. Например, в категории рома российские компании уже уверенно работают сами, и пришло время защищать свой рынок

Руслан Максудов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава одного из крупнейших производителей водки в России — холдинга «Татспиртпром» Руслан Максудов предложил «пересмотреть» список алкогольных брендов, разрешенных к параллельному импорту. Об этом он заявил в интервью РБК.

Топ-менеджер отметил, что параллельный импорт был «хорошей инициативой» для того, чтобы восполнить возникший из-за ухода с российского рынка западных алкогольных компаний пробел. Но за два года рынок с этой задачей «вполне справился», считает Максудов. Сейчас среди российских производителей спиртного существует мнение, что список пора скорректировать, так как «наша отрасль хорошо развивается сама», продолжил он. «В условиях, в которых мы находимся, я сторонник того, чтобы мы все-таки начали свой рынок защищать», — заключил глава «Татспиртпрома».

Отвечая на вопрос, в каких именно категориях необходимо внести изменения, Максудов обратил внимание на то, что с 1 июля этого года в стране появилась минимальная розничная цена (МРЦ) на ром. «Она же не просто так появилась. Значит, производство рома в России увеличилась кратно. Вот это как раз ответ на вопрос, что есть категории, в которых мы можем уже вполне суверенно работать», — добавил топ-менеджер. «Татспитпром», по его словам, и сам запускает производство этого напитка под брендом Cubana Cultura.

Топ-менеджер допустил, что списки брендов для параллельного импорта могут быть пересмотрены уже в следующем году. При этом Максудов отметил, что он — «не сторонник резких движений»: бизнес «работает на потребителя», у которого, в свою очередь, должен остаться выбор.

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После начавшейся в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине российский рынок покинули практически все крупнейшие мировые производители спиртного — Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel`s), Beam Suntory (Jim Beam) и другие.

В результате уже к октябрю того же года представленность одного только виски на полках магазинов снизилась на 50% — такую оценку давала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и других).

В сентябре 2022 года Минпромторг выступил с предложением разрешить параллельный импорт (ввоз в страну без разрешения правообладателя) ряда спиртных напитков, в том числе виски Jack Daniel's, Jim Beam, Johnnie Walker, Chivas. К этому моменту механизм уже распространялся на ряд других товарных категорий.

Российские производители алкоголя были против введения этой меры, так как она могла бы позволить недобросовестным игрокам ввозить в страну контрафакт. Тем не менее, в ноябре 2022 года Минпромторг разрешил ввоз спиртного в рамках параллельного импорта. В результате к концу 2023 года поставки некоторых категорий крепкого спиртного вернулись на уровень 2021-го. В частности, параллельные импортеры сумели наладить поставки виски от Diageo, Pernod Ricard и Beam Suntory.

Главным сторонником параллельного импорта алкоголя выступала АКОРТ. Как заявлял РБК председатель президиума ассоциации Игорь Караваев, механизм способствовал сохранению доступа потребителя к привычным товарам, в том числе премиального крепкого алкоголя, который не производится в России и поставки которого иностранные компании в 2023 году прекратили. По его мнению, меру необходимо не просто сохранить, но и расширить.

Впрочем, ушедшие бренды крепкого алкоголя активно пытаются заместить российские компании, превратившиеся из водочников в производителей джина, виски и рома. По оценкам Центра исследования федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) на конец 2023 года, доля некоторых категорий крепкого алкоголя, произведенного в России, например виски и рома, в общем объеме потребления составляет уже около 50%. В джине она достигает уже почти 90%.

Максудов предположил, что «рано или поздно» ушедшие иностранные алкогольные компании попытаются вернуться в Россию. «Но за это время российский производитель окрепнет и уже не так легко будет попасть на полки», — уверен глава «Татспиртпрома».