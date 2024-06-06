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ПМЭФ-2024 ,  
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Правительство решило продлить параллельный импорт на 2025 год

Сюжет
ПМЭФ-2024
Перечень продукции, разрешенной к ввозу в страну по механизму параллельного импорта, будет постепенно сокращаться, отметил Мантуров. Ранее Алиханов говорил, что в этом году из списка могут исключить порядка 600 товарных позиций
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС
Фото: Владимир Рябчиков / ТАСС

Правительство приняло решение продлить действие параллельного импорта на 2025 год, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Параллельный импорт — мы приняли в правительстве решение продлить его на следующий год, на 2025 год, имея в виду постепенное сокращение указанных в этом перечне направлений и продукции», которая сегодня разрешена к поставке по этому механизму, — сказал Мантуров.

По его словам, будет постепенное сокращение перечня продукции, разрешенной к ввозу в страну по этому механизму. По мере выхода российской продукции соответствующего качества и в необходимых объемах возможности параллельного импорта будут сужаться, сказал первый вице-премьер.

«Это осознанная политика, осознанный подход», — заключил Мантуров.

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Денис Мантуров на оперативном совещании Михаила Мишустина&nbsp;с вице-премьерами

Ранее 6 июня в интервью «РИА Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов сказал, что ведомство выступает за продление параллельного импорта на 2025 год, но с дальнейшим сокращением его перечня. Порядка 600 товарных позиций в 2024 году могут быть исключены из этого списка, говорил он.

5 июня директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов говорил, что параллельный импорт планируется продлить на 2025 год. «Единственное — мы начали сокращать бренды», — уточнил он.

Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Механизм называется «параллельным», так как импорт идет одновременно с поставкой от официальных дилеров. Такой параллельный поток может идти как из страны-производителя, так и через третьи страны.

Механизм действует в России с лета 2022 года. В список подлежащих параллельному импорту товаров были включены продукция и материалы сотен иностранных брендов, которые отказались поставлять в Россию свою продукцию. Перечень неоднократно корректировали, добавляя новые или исключая прежние позиции. Мантуров в конце декабря говорил, что список поставляемых товаров будет постепенно сокращаться — «либо наши российские компании выходят на заданные показатели объемов и качества, либо иностранные поставщики просят исключить их из перечня, возвращаясь».

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Георгий Смирнов
параллельный импорт Денис Мантуров правительство
Денис Мантуров фото

Денис Мантуров

первый вице-премьер
23 февраля 1969 года
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