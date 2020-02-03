Босов решил продать «Росатому» свой угольный проект на Таймыре

«ВостокУголь» Дмитрия Босова и Александра Исаева предложил «Росатому» выкупить у компании угольный проект на Таймыре. Возможные причины продажи — снижение цен и спроса на уголь, а также претензии со стороны Росприроднадзора

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

«ВостокУголь», который на паритетных началах принадлежит бизнесменам Дмитрию Босову и его партнеру Александру Исаеву, предложил «Росатому» выкупить у компании ее угольный проект на Таймыре. Оператор этого проекта — «дочка» «ВостокУгля» Арктическая горная компания (АГК). Об этом РБК сообщили три источника, близкие к сторонам переговоров.

Возможные причины продажи проекта, по словам собеседников РБК, — снижение цен на уголь и возникшие к АГК претензии со стороны Росприроднадзора. В «Росатоме» пока изучают вопрос, оценивают бизнес, никакого решения нет, уточняет источник РБК, близкий к госкорпорации.

Представители «ВостокУгля» и «Росатома» отказались от комментариев.

Что известно про проект на Таймыре

«ВостокУголь» создал Арктическую горную компанию для добычи угля (так называемого арктического карбона) на Таймыре в 2014 году. Начать добычу уже планировалось в 2019 году: утвержденные запасы Малолемберовского месторождения — 2 млн т, Нижнелемберовского — 67 млн т. Еще в 2017 году Дмитрий Босов заявил о планах добывать на Таймыре до 30 млн т угля в год и намерении построить там два глубоководных порта мощностью свыше 10 млн т в год каждый. «По нашим планам, каждый год мы сможем наращивать добычу примерно по 5 млн т, выйдя к 2022–2023 годам на 30 млн т общей добычи», — анонсировал бизнесмен. Но позднее планы скорректировались: теперь компания планирует добывать около 19 млн т к 2024 году.