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Бывший KFC подал заявку на регистрацию товарного знака Rostic's

Бывшее подразделение KFC подало заявку на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер»
«Ям Ресторантс Раша», которая управляла 70 из 1 тыс. ресторанов KFC в России, решила зарегистрировать бренды для последующей продажи под ними меню фастфуда, а также логотип с изображением курицы
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Компания «Ям Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» подала заявку на регистрацию товарных знаков Rostic's и «Ростмастер», следует из данных Роспатента.

Также планируется зарегистрировать бренды «Чикен тамагочи», «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл» и «Шеф Баскет», под которыми в ресторанах будут продаваться блюда. Компания также подала заявку на логотип с изображением курицы.

В «Ям Ресторантс Раша» не прокомментировали эту информацию РБК.

Компания принадлежит зарегистрированной на Кипре «Сайпрус Карамель Ресторанс лимитед», головная организация которой — американская Yum! Brands, следует из данных СПАРК и ЕГРЮЛ.

Всего в России около 1 тыс. ресторанов KFC, «Ям Ресторантс Раша» управляет только 70, остальными руководят независимые собственники по договорам лицензирования или франшизы. Из базы СПАРК следует, что в 2021 году выручка компании составила почти 18,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млрд руб.

В марте Yum! Brands приостановила работу своих ресторанов KFC в России и инвестиции в российский рынок. В июле заявила, что нашла покупателей на российский бизнес.

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В конце октября Yum! Brands сообщила о продаже 70 собственных ресторанов KFC в России своему ижевскому франчайзи — ООО «Смарт сервис ЛТД». По данным СПАРК, компания принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам группы «Фуд-сервис», которая по франшизе управляет 41 заведением KFC, а также ресторанами «Росинтера» (IL Patio, «Планета суши» и другие). «Коммерсантъ» сообщил, что новый владелец должен будет ребрендировать все заведения KFC в Rostic's.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
Анна Захарова
KFC фастфуд
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