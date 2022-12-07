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Бизнес ,  
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Польский франчайзи KFC продаст российский бизнес за €100 млн

Польский ресторанный холдинг Amrest нашел покупателя на свои рестораны KFC в России
Ресторанный холдинг Amrest нашел покупателя на 215 ресторанов KFC, которые развивал в России по франшизе. Компания рассчитывает получить за бизнес минимум €100 млн, но сделку должны одобрить американский владелец бренда KFC и ФАС
Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Основанный в Польше ресторанный холдинг Amrest Group договорился о продаже принадлежащих ему ресторанов KFC в России, сообщила компания. Покупателем бизнеса, который Amrest развивала на российском рынке по франшизе, станет ООО «Альмира», указано в сообщении. Другие детали о покупателе не сообщаются. РБК направил запрос в Amrest Group.

В рамках сделки Amrest рассчитывает получить за свои российские активы «минимум €100 млн» (около 6,6 млрд руб. по текущему курсу ЦБ). Но для совершения сделки необходимо согласие владельца бренда KFC — американской Yum! Brands, а также согласование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России и «других российских регулирующих органов», указывает компания. РБК направил запрос в Yum! Brands. В пресс-службе ФАС ответили, что на текущий момент указанное ходатайство не поступало. 

Холдинг Amrest присутствовал в России с 2007 года, компания управляла по франшизе 215 российскими ресторанами KFC. После начала специальной военной операции России на Украине польский холдинг вслед за Yum! Brands временно закрыл принадлежавшие ему российские рестораны KFC и Pizza Hut и остановил операции на российском рынке. Впрочем, основная часть заведений под брендом KFC по-прежнему работает в России, поскольку их развивают по франшизе местные партнеры: из примерно 1 тыс. российских KFC американскому владельцу бренда и его польскому франчайзи принадлежало чуть меньше трети заведений. Основной российский партнер Yum! Brands, отвечающий за рост и развитие бренда KFC в России, — созданное в 2018 году совместное предприятие «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которым управляют ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group.

Amrest еще до начала спецоперации планировала избавляться от российских активов: компания договаривалась о продаже своего подразделения в России, управляющего KFC и Pizza Hut, инвестфонду «ВТБ Капитал», но сделка сорвалась из-за западных санкций, наложенных на покупателя, сообщал «Коммерсантъ». В июле польский холдинг передал принадлежавший ей в России бизнес Pizza Hut местному оператору «Ной-М». После этого сеть Pizza Hut в Петербурге сменила название на «Пицца Н».

В июле о планах покинуть российский рынок заявила и Yum! Brands: компания сообщила, что находится в процессе передачи собственности на российскую сеть местному оператору и после завершения этого процесса полностью уйдет из России. Имя местного оператора, которому передается бизнес, не называлось.

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В конце октября стало известно, что Yum! Brands продаст 70 принадлежавших ей ресторанов KFC своему франчайзи из Ижевска — компании «Смарт сервис ЛТД». Эта компания принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис», которая по франшизе управляла 41 заведением). Проданные рестораны ждет ребрендинг: «Ям Ресторантс Раша», которая управляла 70 ресторанами KFC в России, уже подала заявку на регистрацию товарного знака Rostic’s. Ходатайство ООО «Смарт Сервис ЛТД» на приобретение бизнеса ресторанов KFC в России уже одобрила ФАС.

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Авторы
Теги
Анна Захарова, Анна Левинская
KFC франчайзи рестораны продажа
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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