Бывший флагманский KFC на Тверской откроется после ребрендинга 25 апреля

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Флагманский ресторан Rostic's на Тверской-Ямской улице в Москве откроется после ребрендинга KFC 25 апреля, сообщили РБК в пресс-службе компании «Юнирест», бывшей российской «дочки» Yum! Brands — владельца ресторанов KFC.

В компании уточнили, что это заведение было закрыто с начала марта прошлого года в числе прочих точек сети.

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По данным ЕГРЮЛ, в ноябре прошлого года российская «дочка» Yum! Brands— ООО «Ям ресторантс Раша» — сменила название на «Юнирест», это произошло перед ее продажей. Теперь так называется юрлицо нового бренда Rostic's. «Юнирестом» владеет кипрская «САЙПРУС КАРАМЕЛЬ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».

Накануне Yum! Brands и «Смарт Сервис ЛТД» закрыли сделку по продаже российского бизнеса. Об этом было объявлено после того, как ее одобрили власти и регулирующие органы России и США. Таким образом Yum! Brands завершила уход из России.

«Смарт Сервис ЛТД» до этого управляла 41 заведением сети в Ижевске. Новые владельцы обязались провести ребрендинг ресторанов.

По данным СПАРК, «Смарт Сервис ЛТД» принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову — владельцам ГК «Фуд-сервис».

До этого Yum! Brands продала все пиццерии Pizza Hut.Также свои заведения продал главный франчайзи Yum! Brands — польский холдинг Amrest. Владельцем его ресторанов Pizza Hut стала компания «Ной-М», которую основали топ-менеджеры ресторанной группы «Ростик». После этого сеть Pizza Hut в Петербурге сменила название на «Пицца Н». Заведения KFC польского холдинга тоже перешли компании «Смарт Сервис ЛТД».

Под брендом «Ростик'с» в 1993 году в России открылись будущие рестораны KFC. В июне 2005 года компании «Ростик Групп» и Yum! Brands подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагало формирование нового объединенного бренда «Ростик’с — KFC», а в 2010 году Yum! Brands полностью выкупила сеть, переименовав рестораны.