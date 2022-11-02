Владелец KFC заявил о замедлении роста продаж после ухода из России

Компания Yum! Brands сообщила о негативном влиянии выхода из российского бизнеса на международные продажи сети KFC в третьем квартале. В конце октября стало известно, что корпорация продала 70 своих ресторанов ижевскому франчайзи

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Решение о выходе из российского бизнеса негативно отразилось на росте общих продаж международной сети ресторанов KFC в третьем квартале 2022 года, говорится в отчете владельца бренда — канадско-американской компании Yum! Brands (помимо KFC развивает рестораны быстрого питания Pizza Hut и Taco Bell).

Рост общих продаж подразделения KFC (речь идет о ресторанах, принадлежащих самой Yum! Brands, и тех, которые развивают независимые владельцы-франчайзи) замедлился в третьем квартале на 4 процентных пункта из-за решения уйти из России. Всего за три месяца, завершившихся 30 сентября, общие продажи KFC без учета колебания курсов валют выросли на 8% к аналогичному периоду прошлого года — до $7,8 млрд.

Негативное влияние на рост операционной прибыли подразделения Yum! Brands оценила в 5 процентных пунктов. В целом в третьем квартале операционная прибыль подразделения KFC показала рост по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 7% (без учета колебания курсов) — до $304 млн.

За пределами домашнего рынка США рост продаж KFC из-за выхода из российского бизнеса замедлился на 5 процентных пунктов — прирост по итогам третьего квартала составил 9% по сравнению с прошлым годом (абсолютное значение показателя в денежном выражении компания не приводит).

На долю заведений KFC в России приходилось 4% всех открытых под этой вывеской ресторанов, или около 1,1 тыс. точек, указано в отчете. Еще в начале второго квартала 2022 года Yum! Brands исключила российские рестораны из глобального подсчета заведений KFC.

В марте Yum! Brands сообщила о приостановке работы своих ресторанов KFC и Pizza Hut в России и заморозке инвестиций в российский рынок. В июле компания заявила, что продаст свой бизнес в России местному оператору. Большинство ресторанов KFC в России развивала не сама Yum! Brands, а местные франчайзи: корпорации принадлежало около 70 точек, или около 6% всех KFC в стране. Еще 214 ресторанов KFC в России по состоянию на конец 2021 года развивал польский холдинг Amrest — после начала военной спецоперации он также приостановил работу своих заведений в России.

В конце октября стало известно, что Yum! Brands продала свои российские рестораны KFC одному из локальных франчайзи — ижевской компании «Смарт сервис ЛТД», которая принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову. В соответствии с соглашением покупатель обязуется провести ребрендинг заведений и сохранить рабочие места. А сама Yum! Brands после завершения сделки прекратит корпоративное присутствие в России.

Проданные рестораны KFC после сделки сменят название на Rostic’s, сообщал «Коммерсантъ». В конце октября российское подразделение корпорации «Ям Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс» подало в Роспатент заявку на регистрацию товарных знаков Rostic's и «Ростмастер».

Ранее бренд «Ростик'с» принадлежал компании «Росинтер», которая входила в корпорацию «Ростик Групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко. Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Ростик'с» работала в Москве с 1993 года и продавала бургеры и сэндвичи с мясом птицы по аналогии с KFC. В 2005 году «Росинтер» заключил с Yum! Brands соглашение о стратегическом партнерстве, после чего российские рестораны были переименованы в «Ростик’с-KFC». В 2010 году Yum! Brands выкупила долю и переименовала сеть «Ростик’с-KFC» в KFC.