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Новый владелец KFC в России объяснил план перехода к бренду Rostic's

Ранее ряд франчайзи KFC в России попросили правительство приостановить слелку по продаже сети ижевской «Смарт сервис». В ответ совладелец компании заявил, что никто не заставляет франчайзи сети менять бренд КFC на Rostic’s
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Совладелец компании ООО «Смарт сервис ЛТД» Константин Котов, заключивший договор о покупке ресторанов сети KFC у американской Yum! Brands, сообщил РБК, что никто не заставляет франчайзи сети менять бренд на Rostic’s, пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры.

Так он ответил на письмо ряда франчайзи KFC к правительству, в котором они попросили приостановить сделку по продаже сети в России из-за опасений, что она может нанести серьезный вред ресторанному рынку.

«Мы общаемся со всеми франчайзи Yum! Brands и сами являемся партнерами компании с начала ее работы в России. Всё это время поддержку KFC осуществлял ее московский офис, который продолжит работу в полном составе <...> «Смарт сервис» презентовал всем партнерам стратегию перехода бренда от KFC к Rostic’s. Основная цель: сохранить вкус, держать цены, не потерять гостей и показать преемственность обоих брендов. Никого из партнеров не заставляют переходить из KFC в Rostic’s — пока действуют уже заключенные с Yum! Brands договоры», — заявил Котов.

По его словам, в дальнейшем Франчайзи могут продолжать работу до окончания своих 10 летних контрактов, а у самой компании «Смарт сервис» существует обязательство по сохранению всех сотрудников.

В пресс-службе правительства РБК подтвердили получение письма от франчайзи KFC и сообщили, что оно направлено для проработки в установленном порядке в Минпромторг.

В марте Yum! Brands приостановила работу своих ресторанов в России и инвестиции в российский рынок в связи с началом военной спецоперации на Украине. В июле компания сообщила, что нашла покупателей на российский бизнес.

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В ноябре ФАС разрешила ижевской компании «Смарт сервис лтд» купить российский бизнес Yum! Restaurants. По итогам сделки компания получит 70 ресторанов KFC и станет франчайзером для 1058 партнерских точек. По мнению ФАС, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. Проданные рестораны ждет ребрендинг: они продолжат работу под брендом Rostic’s.

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Теги
Анна Захарова, Илья Пламенев Илья Пламенев
KFC ребрендинг санкции
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