Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
США начали проверку из-за падения нефти WTI до отрицательных значений Бизнес, 09:17 ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств Бизнес, 09:00 В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 08:40 СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР Политика, 08:09 В Екатеринбурге после ДТП загорелись пассажирский автобус и легковушка Общество, 08:02 В Находке у 11 сотрудников скорой помощи выявили COVID-19 Общество, 07:21 Из-за нарушителя самоизоляции в Хакасии заразились 34 человека Общество, 06:55 Оператор Wi-Fi в московском метро стал системообразующим Экономика, 06:50 В США умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко Общество, 06:30 «Роскосмос» успешно запустил к МКС ракету «Победы» Технологии и медиа, 06:10 Итальянские ученые назвали реальный уровень смертности от коронавируса Общество, 05:45 Facebook заплатит $5 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica Бизнес, 05:33 Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу Общество, 05:15 В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы Общество, 04:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

Старт торговли лекарственными средствами в сети затягивается — еще не утверждены правила регистрации и доставки лекарств потребителям. В ОНФ считают необходимым создать возможность онлайн-заказа в условиях пандемии
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Общероссийский народный фронт обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой ускорить принятие нормативных документов, которые регулируют правила продажи лекарств через интернет и порядок их доставки потребителю. «В настоящее время дистанционная продажа лекарственных средств в России фактически невозможна, поскольку правительством РФ не утверждены соответствующие правила», — говорится в письме за подписью главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова. Письмо есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил советник руководителя исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств
Политика
Фото: Sascha Steinach / dpa-Zentralbild / Global Look Press

РБК обратился за комментариями в аппарат правительства и Минздрав.

На какой стадии находится закон

Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект. Но разработать правила выдачи разрешений на дистанционную торговлю, которые регламентирует работу по порядку отпуска лекарств и доставки, должно уже правительство.

«Распространение коронавирусной инфекции [...] вынуждает общество и государство адаптироваться к образу жизни, в котором первое место занимают электронные технологии, позволяющие дистанционно работать, получать государственные услуги, а также продукты», — говорится в письме ОНФ Михаилу Мишустину. Там отмечается, что многие продовольственные сети организовали бесплатные службы доставки продуктов домой к пожилым людям и маломобильным гражданам, но вопрос с доставкой лекарств так до сих пор и не решен.

Как отмечают авторы, более 20% всех сообщений, поступающих на горячую линию волонтерского проекта ОНФ, — просьбы помочь с доставкой лекарств.

Общественная организация также просит предусмотреть для продаж безрецептурных препаратов возможность доставлять их курьерам без специальных разрешений, в целях скорейшего разворачивания инфраструктуры для онлайн-торговли лекарствами.

Проект приказа правительства уже разработан и сейчас находится на рассмотрении рабочей группы «регуляторной гильотины», сообщила исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» Елена Неволина. Вероятно, он будет рассмотрен в течение следующей недели. Пока же игроки рынка не могут осуществлять доставку лекарств.

Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств
Общество
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Правила, разработанные правительством, предусматривают строгие ограничения при получении лицензии на дистанционную торговлю и требования к доставке. Исходя из документа (есть в распоряжении РБК и подтвержден участниками фармрынка), онлайн-торговлей смогут заниматься только представители профессиональной фармацевтической розницы. Компании должны иметь:

  • фармацевтическую лицензию сроком не менее одного года;
  • не менее десяти аптек на территории субъекта;
  • сайт с возможностью выбора способа оплаты (допускается наличие мобильного приложения);
  • собственную или договорную курьерскую службу, оборудованную технологиями термоперевозки.

Доставлять лекарства смогут только работники аптечной организации или другой (сторонней) организации, с которой заключен договор. Компания должна упаковывать заказ в герметичную упаковку. В случае если собранный заказ содержит препараты с разными условиями хранения, лекарства упаковываются отдельно друг от друга. Также клиент имеет право отказаться от доставленного лекарства до его оплаты.

Жителям Москвы и области пообещали бесплатные лекарства при ОРВИ
Общество
Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Сергей Горбунов убежден, что крупные агрегаторы онлайн-торговли в текущей ситуации могли бы закрыть потребность населения в лекарственных препаратах. «Конечно, нужно допускать на этот рынок крупные компании с лицензией, есть вопросы, связанные с предоплатой доставки у пенсионеров, текущей инфраструктурой игроков фармрозницы, но необходимо пробовать работать», — считает Горбунов.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов убежден, что документ требует существенной доработки. «Он не учитывает реалий интернет-торговли. У потребителя должна быть возможность выбора, сравнения цен, получения наиболее выгодного предложения и быстрой доставки. Сейчас документ не просто отсекает большое количество игроков, ограничения создают узкое горлышко из нескольких компаний, через которое должны пройти все заказы, которых сейчас миллионы в сутки, кроме того, ограничен круг лиц, которые эту доставку смогут осуществить. При таком подходе люди будут ждать своих заказов неделями или месяцами», — объяснил Соколов. Он уверен, что квалификационные требования к доставке могут быть, но требования к курьерам избыточны.

Mail.Ru Group отчиталась о росте своих онлайн-сервисов на фоне пандемии
Технологии и медиа
Фото: Владислав Шатило / РБК

Ранее о желании начать торговлю безрецептурными препаратами уже заявили многие крупные онлайн-ретейлеры. В сервисе доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» сообщали, что готовы к введению онлайн-продаж безрецептурных препаратов. Также «Яндекс.Такси» продолжает работу над проектом доставки безрецептурных препаратов из крупных аптечных сетей.

В тестовом режиме с конца марта организация процессов доставки уже началась в Москве и крупнейших городах России. Пилот идет в аптечных сетях, среди которых «АСНА», «Эркафарм», «Планета Здоровья», «Апрель» и другие. «Пока речь идет о небольших объемах, успешно провели уже несколько сотен заказов. Как только правила будут официально утверждены, мы готовы будем начать в любой момент и выведем на линию для доставки тысячи новых водителей и курьеров», — сообщили в пресс-службе компании.

Рассматривает возможность работы с безрецептурными лекарствами крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries. В ожидании момента, когда будут приняты поправки к законодательству, онлайн-ретейлер Ozon уже открыл три аптечных пункта — в Москве, Твери и Петербурге, получив лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Автор: Анна Левинская
Теги: онлайн-торговля, лекарства, ОНФ
Материалы по теме
Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже лекарств
Общество
Минздрав посоветовал регионам увеличить количество круглосуточных аптек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter