ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

Как отмечают авторы, более 20% всех сообщений, поступающих на горячую линию волонтерского проекта ОНФ, — просьбы помочь с доставкой лекарств.

Общественная организация также просит предусмотреть для продаж безрецептурных препаратов возможность доставлять их курьерам без специальных разрешений, в целях скорейшего разворачивания инфраструктуры для онлайн-торговли лекарствами.

Проект приказа правительства уже разработан и сейчас находится на рассмотрении рабочей группы «регуляторной гильотины», сообщила исполнительный директор НП «Аптечная гильдия» Елена Неволина. Вероятно, он будет рассмотрен в течение следующей недели. Пока же игроки рынка не могут осуществлять доставку лекарств.

Правила, разработанные правительством, предусматривают строгие ограничения при получении лицензии на дистанционную торговлю и требования к доставке. Исходя из документа (есть в распоряжении РБК и подтвержден участниками фармрынка), онлайн-торговлей смогут заниматься только представители профессиональной фармацевтической розницы. Компании должны иметь:

фармацевтическую лицензию сроком не менее одного года;

не менее десяти аптек на территории субъекта;

сайт с возможностью выбора способа оплаты (допускается наличие мобильного приложения);

собственную или договорную курьерскую службу, оборудованную технологиями термоперевозки.

Доставлять лекарства смогут только работники аптечной организации или другой (сторонней) организации, с которой заключен договор. Компания должна упаковывать заказ в герметичную упаковку. В случае если собранный заказ содержит препараты с разными условиями хранения, лекарства упаковываются отдельно друг от друга. Также клиент имеет право отказаться от доставленного лекарства до его оплаты.

Сергей Горбунов убежден, что крупные агрегаторы онлайн-торговли в текущей ситуации могли бы закрыть потребность населения в лекарственных препаратах. «Конечно, нужно допускать на этот рынок крупные компании с лицензией, есть вопросы, связанные с предоплатой доставки у пенсионеров, текущей инфраструктурой игроков фармрозницы, но необходимо пробовать работать», — считает Горбунов.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов убежден, что документ требует существенной доработки. «Он не учитывает реалий интернет-торговли. У потребителя должна быть возможность выбора, сравнения цен, получения наиболее выгодного предложения и быстрой доставки. Сейчас документ не просто отсекает большое количество игроков, ограничения создают узкое горлышко из нескольких компаний, через которое должны пройти все заказы, которых сейчас миллионы в сутки, кроме того, ограничен круг лиц, которые эту доставку смогут осуществить. При таком подходе люди будут ждать своих заказов неделями или месяцами», — объяснил Соколов. Он уверен, что квалификационные требования к доставке могут быть, но требования к курьерам избыточны.

Ранее о желании начать торговлю безрецептурными препаратами уже заявили многие крупные онлайн-ретейлеры. В сервисе доставки продуктов на дом «Яндекс.Лавка» сообщали, что готовы к введению онлайн-продаж безрецептурных препаратов. Также «Яндекс.Такси» продолжает работу над проектом доставки безрецептурных препаратов из крупных аптечных сетей.

В тестовом режиме с конца марта организация процессов доставки уже началась в Москве и крупнейших городах России. Пилот идет в аптечных сетях, среди которых «АСНА», «Эркафарм», «Планета Здоровья», «Апрель» и другие. «Пока речь идет о небольших объемах, успешно провели уже несколько сотен заказов. Как только правила будут официально утверждены, мы готовы будем начать в любой момент и выведем на линию для доставки тысячи новых водителей и курьеров», — сообщили в пресс-службе компании.

Рассматривает возможность работы с безрецептурными лекарствами крупнейший онлайн-ретейлер России Wildberries. В ожидании момента, когда будут приняты поправки к законодательству, онлайн-ретейлер Ozon уже открыл три аптечных пункта — в Москве, Твери и Петербурге, получив лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.