Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже лекарств

Как ускорили утверждения законопроекта Минздрав начал разрабатывать поправки о возможности онлайн-торговли лекарственными препаратами в 2015 году, после соответствующего предложения Института развития интернета (ИРИ); документ вынесли на общественное обсуждение. В октябре 2017 года правительство одобрило разработанный Министерством здравоохранения законопроект, и в декабре Госдума приняла его в первом чтении. После этого почти на два года его движение остановилось. Уже в 2019 году премьер Дмитрий Медведев поручил доработать законопроект о дистанционной торговле лекарствами. Минздрав, Минпромторг, ФАС и другие ведомства предложили продавать онлайн как безрецептурные, так и лекарства с электронными рецептами. Отдельно отмечалось, что доставлять лекарства могут только фармацевты. В начале февраля 2020 года президент Владимир Путин, выступая на форуме «Деловая Россия», лично попросил депутатов Госдумы ускорить процесс принятия законопроекта о дистанционной продаже безрецептурных препаратов. 16 марта премьер Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить скорое принятие законопроекта об онлайн-заказе и последующей доставке лекарств без рецепта. 17 марта Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

Почему дистанционную продажу лекарств невозможно запустить на основе президентского указа

Несмотря на то что 17 марта был подписан президентский указ, разрешающий онлайн-торговлю лекарствами, этого недостаточно, чтобы аптечные организации начали дистанционные продажи, пояснил Александр Петров, — еще не выпущены регулирующие ее документы.

Генеральный директор фармкомпании Stada CIS Иван Глушков поясняет: «В указе президента говорится о том, что правительство должно разработать правила дистанционной продажи, но самих правил еще нет, поэтому участники рынка не имею возможности торговать».

Кто сможет продавать лекарства онлайн

В законопроекте о дистанционной торговле лекарствами, как и в указе президента, говорится о том, что ее могут осуществлять аптечные организации с лицензией на фармдеятельность; кроме того, такие организации должны иметь соответствующее разрешение Росздравнадзора.

Если организация заинтересована в дистанционной продаже, она должна иметь физическое, а не «виртуальное» здание аптеки и аптечный склад, пояснил депутат Петров.

«Аптечная организация», согласно действующему законодательству, — это структура, у которой есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. И если такая лицензия есть у ретейлера, он также становится «аптечной организацией» и при наличии физического здания аптеки, соответствующего склада, нормативного оборудования и обученного персонала может торговать лекарствами.

Кто сможет доставлять препараты

Постановление правительства должно определить порядок выдачи разрешений на онлайн-торговлю безрецептурными и рецептурными лекарствами, а также дать разъяснения, кто именно может доставлять лекарства. По словам Петрова, теоретически это могут быть как фармацевты, имеющие необходимое образование, так обычные курьеры.

Неясными остаются вопросы порядка и правил доставки — это тоже должно определить правительство.

Онлайн-индустрия совместно с участниками фармотрасли уже готовит и в рабочем порядке направляет в правительство предложения, на основе которых могут быть приняты правила дистанционной торговли безрецептурными препаратами, сообщил РБК президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, бизнес предлагает, чтобы разрешения Росздравнадзора выдавались в уведомительном порядке, на основании лицензии на фармацевтическую деятельность, а ответственность за качество доставки возлагалась на аптечную организацию.

Какие рецептурные препараты могут появиться в онлайн-продаже

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев напомнил, что при обсуждении законопроекта Минздрав выступал против дистанционной продажи рецептурных лекарств. «По этому вопросу я солидарен с позицией Минздрава. В России не до конца налажена система электронных рецептов, поэтому механизм продажи рецептурных препаратов через интернет подвисает», — считает он.

В случае запуска онлайн-продажи рецептурных лекарств аптека должна убедиться в наличии и подлинности рецепта, уверен Глушков. «Возлагать обязанность проверки на курьера будет опрометчиво, так как это потребовало бы от него дополнительных знаний. Должен быть механизм подтверждения электронного рецепта при приеме заказа», — считает он.

На вопрос РБК, рассматривается ли возможность дистанционной торговли для наркотических, психотропных и спиртосодержащих препаратов, Александр Петров заявил, что такие препараты «никогда нельзя допускать до онлайн-продажи». «Несмотря на то что норму продажи рецептурных препаратов разрабатывает правительство, мы думаем, что будут скорее прописаны исключения определенных препаратов, которые нельзя доставлять, нежели какие-то конкретные списки», — пояснил он.

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов убежден, что сегодня рынок не готов к доставке рецептурных препаратов, поскольку все еще не внедрена практика электронного рецепта. «Сначала нужно отработать механизм доставки на безрецептурных лекарственных средствах и только потом вводить рецептурные лекарства», — считает он.

У традиционных игроков аптечного рынка вызывает опасения разрешение доставки безрецептурных препаратов. «Доставка лекарств породит на фармацевтическом рынке хаос и утрату контроля над качеством лекарственных препаратов. На рынке снова появится фальсификат и контрафакт. Также усугубится ситуация с самолечением», — убежден генеральный директор УК «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович считает правильным сохранить нынешнюю практику заказа лекарства онлайн с последующей выдачей их в аптеке. «Даже человеку на самоизоляции возможно выйти в аптеку около дома. Подключать курьеров, даже фармацевтов к доставке неправильно, так как трудно будет проконтролировать, соблюдает ли курьер все условия хранения препаратов», — считает Попович.

Как дистанционные продажи скажутся на аптечных сетях

Традиционные игроки аптечной розницы могут потерять существенную долю продаж (безрецептурные препараты составляют порядка 45% оборота аптек), что приведет к массовому закрытию классических аптек и существенному подорожанию рецептурных препаратов. Сегодня, по данным Дмитрия Руцкого, 80% прибыли аптеке приносят именно безрецептурные препараты.

Оборот 30 крупнейших российских аптечных сетей за 2019 год исследовательская компания DSM Group оценила в 864,8 млрд руб., что соответствует доле рынка в 67,4%. Совокупно эти компании приросли на 12%, тогда как весь аптечный рынок вырос всего на 4,2%.

По опыту иностранных государств, где дистанционная торговля лекарственными препаратами разрешена, на них приходится около 10% оборота рынка, приводит данные Артем Соколов из АКИТ. «У традиционных аптечных игроков останется своя аудитория, потому что заказы онлайн имеют свою специфику», — объясняет он.

Глава «Риглы» Александр Филиппов считает, что легализация доставки безрецептурных препаратов при онлайн-продажах не повлияет на состояние фармацевтической розницы. «Поскольку инициатива обсуждается не первый год, все игроки рынка, планирующие всерьез закрепиться на своих позициях, готовятся к работе в онлайн-сегменте. На розничном рынке появятся компании совершенно другого уровня, обладающие более высокотехнологичными продуктами, высокими технологиями управления онлайн-продажами, коммуникаций с потребителем», — говорит Филиппов.

С учетом того что доставка должна будет осуществляться непосредственно из аптеки и исходя из объема заказов, коммерческий директор аптечной сети «Алоэ» Дмитрий Кузов полагает, что крупным ретейлерам будет проще договориться с аптекой на их территории и выступать в тандеме, чем открывать свою аптеку и из нее осуществлять доставку.