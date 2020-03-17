Путин разрешил дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом

Одновременно глава государств предложил внести изменения в закон об ответственности за контрафакт

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства, передает корреспондент РБК.

О подписании соответствующего документа глава государства сообщил на заседании с членами правительства во вторник днем.

При этом Путин обратил внимание на то, что в указе также содержится предложение внести изменения в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции. «Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — добавил президент.

Глава государства также заявил о необходимости пополнить в стране резервы лекарственных препаратов и медоборудования. «И, конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам», — сказал Путин.