Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект об онлайн-торговле лекарствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря этому документу россияне смогут купить безрецептурные лекарства через интернет и заказать их доставку на дом.

Помимо этого законопроект предусматривает возможность онлайн-торговли рецептурными лекарствами в условиях чрезвычайной ситуации, за исключением сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ. Володин отметил, что порядок их продажи определит правительство.

Помимо этого Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о Банке России, который дает гражданам и индивидуальным предпринимателям право на кредитные каникулы, если они попали в сложную жизненную ситуацию.