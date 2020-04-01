Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Как работают искусственный интеллект, машинное и глубокое обучение Индустрия 4.0, 15:02  СМИ анонсировали перенос велогонки «Тур де Франс» в Южную Корею Спорт, 14:52 Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским Политика, 14:50 Оперштаб заявил о лечении на дому более 500 москвичей с коронавирусом Общество, 14:47 МСП Банк поддержит бизнес кредитами на зарплату без процентов Пресс-релиз, 14:44 В Кремле ответили на сообщения о просьбе Белоруссии помочь из-за вируса Политика, 14:38 Как мусорная реформа чуть не выбросила на свалку истории мелкие компании Зеленая экономика, 14:33  Дума приняла поправки о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса Общество, 14:32 В Мосгордуме сообщили о результатах тестирования депутатов на коронавирус Общество, 14:26 Минздрав перепрофилирует свои медцентры для борьбы с коронавирусом Общество, 14:22 Еще в двух регионах России ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса Общество, 14:21 В I квартале биткоин подешевел на 13%. Фондовый рынок пострадал больше Крипто, 14:17 Футболисты «Спартака» отказались от 40% зарплаты на время самоизоляции Спорт, 14:13 SMS-коды для езды в карантин. Инструкция, как пользоваться Авто, 14:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Госдума разрешила онлайн-продажу лекарств

Фото: Sascha Steinach / dpa-Zentralbild / Global Look Press

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об онлайн-торговле лекарствами. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что благодаря этому документу россияне смогут купить безрецептурные лекарства через интернет и заказать их доставку на дом.

Помимо этого законопроект предусматривает возможность онлайн-торговли рецептурными лекарствами в условиях чрезвычайной ситуации, за исключением сильнодействующих, наркотических и психотропных веществ. Володин отметил, что порядок их продажи определит правительство.

Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже лекарств
Общество

Помимо этого Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о Банке России, который дает гражданам и индивидуальным предпринимателям право на кредитные каникулы, если они попали в сложную жизненную ситуацию.

РБК писал, что Госдума должна была окончательно принять законопроект о лекарствах 19 марта, однако вернула его во второе чтение. Член комитета по охране здоровья депутат Александр Петров пояснил РБК, что в документ нужно внести правку об онлайн-продаже рецептурных лекарств.

Он отметил, что законопроект будет разрешать торговлю несколькими рецептурными препаратами. Сейчас онлайн можно только забронировать лекарства, чтобы затем выкупить их в аптеке.

Теги: Госдума, лекарства, режим ЧС, коронавирус
Материалы по теме
Госдума вернула во второе чтение законопроект об онлайн-продаже лекарств
Общество
Госдума предусмотрит дистанционную продажу рецептурных лекарств
Общество
Кабмин запланировал ввести продажу лекарств дистанционно с 27 марта
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter