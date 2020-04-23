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Mail.Ru Group отчиталась о росте своих онлайн-сервисов на фоне пандемии

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса привел к росту аудитории онлайн-сервисов холдинга, говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.ru Group. Особенно сильно в сегменте онлайн-образования. За первые две недели режима самоизоляции количество регистраций на Geekbrains (принадлежит Mail.ru Group) выросло на 648% месяц к месяцу, а количество новых платящих студентов — на 89%.

Недельная активная аудитория еще одной образовательной компании холдинга Skillbox выросла на 33%, по данным на 12 апреля, доля активных пользователей увеличилась с 17,6 до 21%, а число отправленных за неделю домашних заданий — на 40% по сравнению с показателями марта. Всего сервисы онлайн-образования в первом квартале принесли совокупную выручку 738 млн руб.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В социальной сети «ВКонтакте» с момента перехода России на режим самоизоляции на 35% выросло количество совершаемых в день звонков и на 20% — количество отправленных сообщений. Еще на 33% вырос показатель просмотров видео, на 48% — просмотров стримов и на 17% — «Историй».

Пользователи также больше времени проводят в «Одноклассниках»: в первую неделю апреля время, проводимое в приложении на платформе Android, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на iOS — на 9%. По сравнению с серединой марта рост в iOS-приложении составил 12,7%.

Выручка сегмента социальных сетей и коммуникационных сервисов в первом квартале выросла на 8,8% — до 12,5 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 4,1%, до 5,7 млрд руб. Чистая прибыль снизилась на 22,2%, до 2,2 млрд руб.

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Фото: АГН «Москва»

Mail.ru Group также сообщила о росте выручки игрового направления. Так, выручка от многопользовательских (MMO) игр в первом квартале года выросла на 11,5%, до 7,2 млрд руб. Выручка MY.GAMES выросла на 13,4%, до 7,9 млрд руб. Причем в марте рост превысил 20%. Доля мобильных игр в выручке игрового направления составляет 66%.

Выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла в 2,1 раза и составила 1,8 млрд руб. В марте платформа достигла новой отметки — 3,78 млн заказов в месяц: это на 88% выше, чем в аналогичный период прошлого года. В апреле Delivery Club впервые доставил 1 млн заказов за одну неделю. К концу апреля сервис прогнозирует новый рекорд в 4 млн выполненных заказов за месяц.

Общая выручка Mail.ru Group в первом квартале 2020 года выросла на 14,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 22,3 млрд руб. При этом выручка от рекламы увеличилась на 9,3% и составила 8,55 млрд руб. Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев отметил, что доля рекламы в общей выручке составляет менее 40%. «Текущий кризис оказывает давление на рекламные бюджеты. Эта тенденция, которую мы наблюдаем с марта, продолжится и будет еще сильнее выражена во втором квартале, вследствие чего мы ожидаем падения рекламной выручки в текущем квартале. Возможность прогнозирования для рекламного бизнеса зависит от продолжительности режима самоизоляции и от динамики цен на нефть, и ни по одному из этих двух факторов в данный момент нет полной ясности», — говорит Добродеев.

В сообщении отмечается, что компания считает невозможным сохранить ранее озвученный прогноз на 2020 год «с учетом установившейся неопределенности». В феврале Mail.ru Group сообщала, что ожидает роста выручки в 2020 году на 18–20%, до 103–105 млрд руб. «В данный момент мы не готовы представить четкий обновленный прогноз для компании на текущий год, однако в рамках нашего текущего стресс-тест-сценария, согласно которому рост онлайн-рекламы возобновится лишь в 2021 году, мы по-прежнему ожидаем, что в 2020 году компания будет активно расти, хоть и с более низкой рентабельностью. Это произойдет из-за того, что в структуре выручки временно вырастет доля игрового сегмента, рентабельность которого ниже рекламной выручки», — отмечается в сообщении компании. Холдинг также подтвердил планы по листингу на Московской бирже.

Теги: Финансовые показатели, «ВКонтакте», GeekBrains, Mail.ru Group
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