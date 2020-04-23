Mail.Ru Group отчиталась о росте своих онлайн-сервисов на фоне пандемии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса привел к росту аудитории онлайн-сервисов холдинга, говорится в поступившем в РБК сообщении Mail.ru Group. Особенно сильно в сегменте онлайн-образования. За первые две недели режима самоизоляции количество регистраций на Geekbrains (принадлежит Mail.ru Group) выросло на 648% месяц к месяцу, а количество новых платящих студентов — на 89%.

Недельная активная аудитория еще одной образовательной компании холдинга Skillbox выросла на 33%, по данным на 12 апреля, доля активных пользователей увеличилась с 17,6 до 21%, а число отправленных за неделю домашних заданий — на 40% по сравнению с показателями марта. Всего сервисы онлайн-образования в первом квартале принесли совокупную выручку 738 млн руб.

В социальной сети «ВКонтакте» с момента перехода России на режим самоизоляции на 35% выросло количество совершаемых в день звонков и на 20% — количество отправленных сообщений. Еще на 33% вырос показатель просмотров видео, на 48% — просмотров стримов и на 17% — «Историй».

Пользователи также больше времени проводят в «Одноклассниках»: в первую неделю апреля время, проводимое в приложении на платформе Android, увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на iOS — на 9%. По сравнению с серединой марта рост в iOS-приложении составил 12,7%.