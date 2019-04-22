Белорусский НПЗ сообщил о поломке оборудования из-за российской нефти

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Белоруссии заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. Об этом сообщает БелТА.

«Плохое качество перерабатываемого сырья сказалось на работе оборудования», — рассказали на заводе. Там уточнили, что предприятие перерабатывает нефть Urals с высоким содержанием хлороорганики и высокой коррозионной активностью.

19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил об ухудшении качества по поступающей из России нефти в течение последних дней. Концерн отметил, что сырье содержит хлороорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения». «Транснефть» подтвердила проблемы с качеством нефти и сообщила, что проводит анализ проб на предмет определения источника загрязнения. Позднее компания заявила, что нашла источник загрязнения на участке нефтепровода Самара — Унеча.

Минск из-за ситуации с нефтью решил временно ограничить поставки нефтепродуктов на экспорт. Председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что компания будет требовать от «Транснефти» компенсацию за поставку некачественного сырья.