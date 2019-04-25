Минск возобновил приостановленный из-за проблем с нефтью экспорт бензина

Белоруссия возобновила экспорт светлых нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и т.д.), приостановленный из-за проблем с качеством поступающей на местные НПЗ российской нефти. Об этом сообщает агентства БЕЛТА со ссылкой на заместителя главы концерна «Белнефтехим» Владимира Сизова.

По его словам, экспорт восстановлен пока не в полном объеме.

​О приостановке экспорта бензина 23 апреля сообщил заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб, назвавший причиной этого необходимость обеспечить внутренний рынок топлива в условиях сокращения производства на белорусских НПЗ.

На следующий день «Белнефтехим» сообщил, что по одной из веток трубопровода «Дружба» на НПЗ «Нафтан» из России начала подаваться качественная нефть. В четверг вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что чистая нефть начнет поступать в Белоруссию 29 апреля.