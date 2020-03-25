Минфин расширит госгарантии для бизнеса на фоне коронавируса

Проект постановления дает правительству право в отдельных случаях устанавливать для юрлиц больший объем обеспечения, чем предусмотрен действующими правилами

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Минфин на фоне эпидемии коронавируса разработал проект постановления, который призван расширить применение госгарантий для бизнеса. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Внесение указанных изменений направлено на расширение возможностей оказания государственной гарантийной поддержки российским юридическим лицам в рамках решения неотложных задач по предотвращению негативных явлений в экономике, в том числе в отношении компаний, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

17 марта правительство ввело особые меры для поддержки российской экономики. В частности, они предусматривают обнуление импортных пошлин и расширение использования «зеленых коридоров» на таможне для социально значимых товаров, а также отсрочки при уплате налогов для авиакомпаний и турфирм. Для последних власти до конца года продлили сроки взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и фонды персональной ответственности.

Банкам правительство дало возможность кредитовать компании в транспортной и туристических сферах, не ухудшая оценки их финансового положения, также им предоставили дополнительные возможности при кредитовании предприятий, производящих лекарства и медицинское оборудование. Для поставщиков, в частности, были отменены санкции за срыв госконтрактов из-за последствий эпидемии.