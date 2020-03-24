В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

За две недели объем продаж патронов увеличился на 130%, бейсбольных бит — почти на 30%. К стандартному сезонному фактору добавились скачок доллара и опасения «критической ситуации», говорят продавцы оружия и эксперты

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%. Это следует из данных «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных, по которым ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков более чем с 900 тыс. онлайн-касс по всей стране), подготовленных по запросу РБК.

Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м.

Данных в натуральном выражении оператор не приводит.

Повышенный спрос подтверждают и в некоторых опрошенных РБК точках продаж. «Полный завал сейчас, аврал настоящий. Продажи выросли ощутимо, кратно, рост существенный», — заявили РБК в магазине «13 калибр». Среди объяснений роста спроса — стандартный сезонный фактор. «Пулевой патрон — это больше развлекательная, спортивная стрельба. А дробь — уже для охотников на тот или иной вид дичи. Сейчас весенний сезон — утки, гуси, то есть сейчас повышенный спрос на дробовой патрон. А пулевой патрон пользуется стабильным спросом. В любое время года люди его покупают и либо в тирах, либо еще где-то используют», — сообщил РБК гендиректор оружейного салона «Омерта» Артур Краковский.