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Пандемия коронавируса ,  
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В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

За две недели объем продаж патронов увеличился на 130%, бейсбольных бит — почти на 30%. К стандартному сезонному фактору добавились скачок доллара и опасения «критической ситуации», говорят продавцы оружия и эксперты
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%. Это следует из данных «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных, по которым ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков более чем с 900 тыс. онлайн-касс по всей стране), подготовленных по запросу РБК.

Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м.

Данных в натуральном выражении оператор не приводит.

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Повышенный спрос подтверждают и в некоторых опрошенных РБК точках продаж. «Полный завал сейчас, аврал настоящий. Продажи выросли ощутимо, кратно, рост существенный», — заявили РБК в магазине «13 калибр». Среди объяснений роста спроса — стандартный сезонный фактор. «Пулевой патрон — это больше развлекательная, спортивная стрельба. А дробь — уже для охотников на тот или иной вид дичи. Сейчас весенний сезон — утки, гуси, то есть сейчас повышенный спрос на дробовой патрон. А пулевой патрон пользуется стабильным спросом. В любое время года люди его покупают и либо в тирах, либо еще где-то используют», — сообщил РБК гендиректор оружейного салона «Омерта» Артур Краковский.

Спрос на «наборы для выживания» в Америке

О повышенном спросе на огнестрельное оружие, патроны и «наборы для выживания» в США на прошлой неделе сообщил телеканал Fox News. Опрошенные телеканалом объяснили высокий спрос опасениями того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка: «Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы? Кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи». Накануне,13 марта, президент США Дональд Трамп объявил в стране режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.

Еще одно объяснение — волатильность валюты. «Любителей спортивной стрельбы у нас в стране много. Спортом этим занимается больше 20 тыс. людей. Почему такой большой спрос? Скорее всего, потому, что доллар подорожал, люди боятся общего подорожания оружия и патронов», — сообщил РБК тренер по стрелковым видам спорта спортивно-стрелкового комплекса «Калибр» Сергей Солдецкий

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«Мне сложно сказать, почему так или иначе в критических ситуациях народ бежит покупать патроны, — рассуждает председатель Федерации практической стрельбы города Москвы Алексей Рогозин. — В данном случае фитнес-центры все закрыты, и, может быть, народ хочет чем-то заниматься. Любители стрельбы переключились на основной вид, пока и его не запретили. Сейчас во всех клубах нормально народу по количеству, даже повышенный спрос на услуги наши есть. Так всегда было: в любые кризисы народ активизируется».

Авторы: Елена Сухорукова, Артем Афонский, Роман Кирьянов, Любовь Порываева, Ирина Парфентьева
Теги: стрельба, ажиотажный спрос, патроны
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