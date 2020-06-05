Белоруссия предложила «Газпрому» обсудить условия поставок газа
Министерство энергетики Белоруссии направило письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с предложением обсудить условия поставок газа в 2020 году и методику ценообразования на газ с 2021 года. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», — уточнили в Минэнерго.
Для устранения разногласий «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить «Белтопгазу» методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа, отметили в ведомстве.
РБК направил запрос в «Газпром».