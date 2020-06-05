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Белоруссия предложила «Газпрому» обсудить условия поставок газа

Газпром GAZP ₽203,24 +0,88% Купить
Фото: «Газпром трансгаз Беларусь» / ТАСС
Фото: «Газпром трансгаз Беларусь» / ТАСС

Министерство энергетики Белоруссии направило письмо главе «Газпрома» Алексею Миллеру с предложением обсудить условия поставок газа в 2020 году и методику ценообразования на газ с 2021 года. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопгаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», — уточнили в Минэнерго.

Для устранения разногласий «Газпром трансгаз Беларусь» необходимо предоставить «Белтопгазу» методику определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа, отметили в ведомстве.

РБК направил запрос в «Газпром».

Минэнерго Белоруссии заявило об отсутствии долгов перед «Газпромом»
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Фото: Владимир Никольский / Reuters

В конце мая Миллер заявил, что Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставленный природный газ более $165 млн. Он указал, что переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после погашения долга.

Белорусское Минэнерго опровергло наличие задолженности. Там отметили, что расчеты по газу проводятся соответственно с договорами между белорусскими газоснабжающими компаниями и «Газпром трансгаз Беларусь». Минэнерго объяснило, что между субъектами хозяйствования появились разногласия по «определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности».

В апреле Минэнерго Белоруссии сообщило об инициировании вопроса о снижении цены российского газа для Минска в 2020 году. В мае лидер Белоруссии Александр Лукашенко возмутился тем, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает Белоруссии газ дороже, чем Германии.

Теги: Белоруссия, «Газпром»
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