Белоруссия предложила «Газпрому» обсудить условия поставок газа

В конце мая Миллер заявил, что Белоруссия задолжала «Газпрому» за поставленный природный газ более $165 млн. Он указал, что переговоры о продолжении поставок в 2021 году будут вестись только после погашения долга.

Белорусское Минэнерго опровергло наличие задолженности. Там отметили, что расчеты по газу проводятся соответственно с договорами между белорусскими газоснабжающими компаниями и «Газпром трансгаз Беларусь». Минэнерго объяснило, что между субъектами хозяйствования появились разногласия по «определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности».

В апреле Минэнерго Белоруссии сообщило об инициировании вопроса о снижении цены российского газа для Минска в 2020 году. В мае лидер Белоруссии Александр Лукашенко возмутился тем, что в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Россия продает Белоруссии газ дороже, чем Германии.