«Газпром» сообщил о рисках транзита газа через Белоруссию из-за протестов

«Газпром» назвал риски при транзите газа в Европу через Белоруссию из-за политической нестабильности, забастовок и осложнений отношений с Россией. Об этом компания предупредила инвесторов в меморандуме к выпуску евробондов

Политические волнения в Белоруссии увеличивают вероятность нарушений транзита газа по белорусскому участку газопровода Ямал — Европа. Об этом говорится в меморандуме к размещению нового выпуска еврооблигаций «Газпрома» (копия есть у РБК, его подлинность подтвердили несколько банковских аналитиков).

Компания также предупреждает о рисках текущей работы своей «дочки», «Газпром трансгаз Беларусь». «Протесты, забастовки и другие проявления социальных волнений, которые часто сопровождаются политической нестабильностью, могут препятствовать нормальному ведению бизнеса и могут привести к приостановке производственных процессов, сбоям в цепочке поставок, задержкам в контрактных расчетах, повышенной нестабильности на финансовых рынках, обесценению активов, кризису ликвидности в банковском секторе и другим неблагоприятным экономическим последствиям», — говорится в документе.

К транзитным рискам поставок в Европу «Газпром» относит и назревающий риск осложнения в отношениях России и Белоруссии. «Нынешний политический кризис в Белоруссии и неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации также увеличивают риски возникновения политической нестабильности и осложнений в отношениях между Россией и Белоруссией», — опасаются в «Газпроме».

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа, и продолжаются по сей день. По данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, 23 сентября прошла его инаугурация. А основной кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, которая, согласно данным ЦИК, получила лишь 10,1%, не признала итогов выборов, но была вынуждена уехать в Литву. Протесты продолжаются без ее участия. Россия официальные результаты выборов признала.