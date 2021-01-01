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Экономика ,  
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Посол России назвал условия скидок на российский газ для Белоруссии

«Газпром» RU000A0ZZES2 ₽1 117,31 0% Купить
«Газпром» GAZP ₽186,9 +0,07% Купить
Фото:Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил журналистам, что если Минск запрашивает скидку на российский природный газ на 2021 год, то Москва вправе рассчитывать на скидку на товары, произведенные в республике. Его слова передает «РИА Новости».

«Если одна сторона запрашивает скидочку, то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на скидочку по тем или иным группам товаров», — сказал Мезенцев.

Дипломат напомнил, что речь идет о сотрудничестве равноправных независимых государств. «От того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия», — пояснил он.

Мезенцов отметил, что значимым фактором является погашение Белоруссией задолженностей за уже произведенные поставки газа. «Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться», — резюмировал посол.

В середине октября в дочке «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларуси» заявили, что Белоруссия не полностью рассчиталась за газ. Несмотря на то что пресс-секретарь белорусского Минэнерго Ольга Козлович заявила, что белорусская сторона полностью рассчиталась за объем сырья, предоставленный с января по сентябрь, в компании сообщили о недоплате пени за несвоевременную оплату.

«Дочка» «Газпрома» заявила о недоплате Белоруссии по газу
Экономика
Фото:Andreas Rentz / Getty Images

В сентябре глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил о задолженности Белоруссии за поставленный российский газ в размере $328 млн. Позже он сообщил, что Москва и Минск достигли принципиальной договоренности и что долги будут погашены в сентябре.

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Похожая ситуация произошла в мае. Тогда глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что задолженность Белоруссии за газ составляет более $165 млн. Однако в белорусском Минэнерго заявили, что задолженности нет. Параллельно Минэнерго предложило «Газпрому» обсудить условия поставок газа в 2020 году и методику ценообразования со следующего года.

Белоруссия газ «Газпром»
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Выздоровели 1,7 млн +25748 Случаев 2,2 млн +23675 Умерли 37,5 тыс. +507
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