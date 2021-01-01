Посол России назвал условия скидок на российский газ для Белоруссии

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Посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил журналистам, что если Минск запрашивает скидку на российский природный газ на 2021 год, то Москва вправе рассчитывать на скидку на товары, произведенные в республике. Его слова передает «РИА Новости».

«Если одна сторона запрашивает скидочку, то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на скидочку по тем или иным группам товаров», — сказал Мезенцев.

Дипломат напомнил, что речь идет о сотрудничестве равноправных независимых государств. «От того, насколько белорусская сторона готова к совместным шагам в поддержку союзного строительства, в принципиальном плане зависит и глубина нашего взаимодействия», — пояснил он.

Мезенцов отметил, что значимым фактором является погашение Белоруссией задолженностей за уже произведенные поставки газа. «Наши партнеры признали расчеты российской стороны. Это важный этап в подтверждение того, что мы можем, умеем и обязаны договариваться», — резюмировал посол.

В середине октября в дочке «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларуси» заявили, что Белоруссия не полностью рассчиталась за газ. Несмотря на то что пресс-секретарь белорусского Минэнерго Ольга Козлович заявила, что белорусская сторона полностью рассчиталась за объем сырья, предоставленный с января по сентябрь, в компании сообщили о недоплате пени за несвоевременную оплату.