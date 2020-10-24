Глава Башкирии поменял позицию по акциям вызвавшей протесты компании

Активы БСК должны перейти государству, заявил Хабиров. До этого власти Башкирии хотел вернуть акции компании себе. Глава региона отметил, что после деприватизации интересы республики не пострадают

Радий Хабиров (слева) во время посещения производственных объектов «Башкирской содовой компании» (Фото: glavarb.ru)

Власти Башкирии изменили свою позицию по поводу возврата акций Башкирской содовой компании. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров во время визит на производство БСК в Стерлитамак.

«Мы приняли решение, что будем поддерживать исковые заявления Генеральной прокуратуры. Мы считаем, что акции БСК должны перейти в собственность Российской Федерации». — сказал губернатор

В августе Хабиров сообщил, что Башкирия подала иск в Арбитражный суд иск о признании приватизации БСК незаконной и возврате компании в собственность республики. По мнению главы региона, при потере контроля над БСК в 2007–2013 годах Башкирия понесла ущерб на десятки миллиардов рублей.

«Суть наших требований очень простая — <...> мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — говорил он.