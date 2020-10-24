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Бизнес ,  
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Глава Башкирии поменял позицию по акциям вызвавшей протесты компании

Активы БСК должны перейти государству, заявил Хабиров. До этого власти Башкирии хотел вернуть акции компании себе. Глава региона отметил, что после деприватизации интересы республики не пострадают
Радий Хабиров (слева) во время посещения производственных объектов &laquo;Башкирской содовой компании&raquo;
Радий Хабиров (слева) во время посещения производственных объектов «Башкирской содовой компании» (Фото: glavarb.ru)

Власти Башкирии изменили свою позицию по поводу возврата акций Башкирской содовой компании. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров во время визит на производство БСК в Стерлитамак.

«Мы приняли решение, что будем поддерживать исковые заявления Генеральной прокуратуры. Мы считаем, что акции БСК должны перейти в собственность Российской Федерации». — сказал губернатор

В августе Хабиров сообщил, что Башкирия подала иск в Арбитражный суд иск о признании приватизации БСК незаконной и возврате компании в собственность республики. По мнению главы региона, при потере контроля над БСК в 2007–2013 годах Башкирия понесла ущерб на десятки миллиардов рублей.

«Суть наших требований очень простая — <...> мы требуем возврата акций в собственность Республики Башкортостан», — говорил он.

Совладелец БСК оценил возможность национализации компании
Бизнес
Фото:Вадим Брайдов / ТАСС

Во время субботнего визита в Стерлитамак Хабиров подчеркнул, что при переходе акций компании в федеральную собственность интересы республики не пострадают. «Наш пакет будет существенный. Да, это займет какое-то время, но у предприятия совершенно точно будет стабильное будущее», — отметил он.

Глава Башкирии рассказал, что после завершения судебных разбирательств и определения формата управления компанией БСК займется модернизацией производства и решением экологических проблем.

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Конфликт вокруг БСК возник после августовских протестов на горе Куштау, которую компания хотела разрабатывать. На горе произошли столкновения между местными жителями, экоактивистами и сотрудниками службы безопасности БСК. После общероссийского резонанса все работы на горе было свернуты, ей повысили охранный статус.

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры по делу БСК
Общество
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

На фоне протестов президент Владимир Путин заявил, что владельцы БСК «выкачивали деньги» из компании за границу и поручил Генпрокуратуре проверить законность приватизации предприятия, а также вывод средств в офшоры.

После этого в Генпрокуратуре сообщили, что нашли нарушения в процедуре приватизации БСК. «Переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации», — заявили в надзорном органе и обратились в суд для возврата компании государству.

Бенефициар БСК Дмитрий Пяткин заявил, что возвращение активов государству может плохо отразиться на долгосрочном развитии компании. Он отметил, что слияние активов предприятия в 2013 году (сделка произошла уже после приватизации) полностью соответствовали российскому законодательству, детали на протяжении двух лет согласовывались с федеральными органами власти и правительством Башкирии.

Автор
Михаил Котляр
Башкирия БСК акции Радий Хабиров
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Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК
Экономика
Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры по делу БСК
Общество
Совладелец БСК оценил возможность национализации компании
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