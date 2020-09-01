Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Акции Башкирской содовой компании арестованы в качестве обеспечительной меры по иску Генпрокуратуры, в реестр акционеров БСК запрещено вносить какие-либо изменения. Такое решение принял Арбитражный суд Башкирии, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры, сообщает «Интерфакс».

Накануне был зарегистрирован иск Генеральной прокуратуры, направленный в суд после проверки законности приватизации БСК.

«В Арбитражный суд Республики Башкортостан поступило исковое заявление первого заместителя Генерального прокурора (...) об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения (...), списать акции с лицевого счета указанных организаций и зачислить их на лицевой счет Росимущества», — цитирует агентство сообщение пресс-службы суда.

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