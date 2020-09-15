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Совладелец БСК оценил возможность национализации компании

Возврат компании государству может нанести ущерб ее долгосрочным перспективам. По словам Дмитрия Пяткина, объединение активов в 2013 году прошло строго по закону. Ранее Генпрокуратура нашла нарушения при приватизации БСК
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС
Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

Возвращение активов Башкирской содовой компании (БСК) государству может плохо повлиять на их долгосрочное развитие. Об этом заявил бенефициар БСК Дмитрий Пяткин «Коммерсанту».

По его словам, сейчас рано оценивать возможный процесс деприватизации выпускающего соду завода в Стерлитамаке, так как есть иск генпрокуратуры о возврате акций предприятия и отдельно существуют заявления башкирского правительства о проверке объединения активов в 2013 году.

«В моем понимании это два разных направления. <...> Cуть иска прокуратуры — это вопрос приватизации 1990-х годов. <...> Что касается сделки 2013 года по объединению, мы уверены, что заводы объединялись в соответствии с российским законодательством», — пояснил Пяткин.

Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК
Экономика

Он отметил, что детали сделки по объединению активов и образования БСК семь лет назад согласовывались на протяжении двух лет, были получены разрешения от правительств страны и Башкирии, а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Впоследствии было несколько проверок законности сделки со стороны Генпрокуратуры, которые не выявили никаких нарушений», — сказал Пяткин.

В качестве возможного варианта национализации БСК ее совладелец назвал реституцию — откат к состоянию до 2013 года. «Хотя это будет плохо для компании с точки зрения долгосрочного развития, потому что слияние имело фундаментальные экономические предпосылки», — пояснил Пяткин.

Вопрос о возврате Башкирской содовой компании государству встал после августовских протестов и столкновений на горе Куштау, которую хотело разрабатывать предприятие. На защиту возвышенности встали экологи и местные жители. Власти Башкирии после этого отозвали ранее выданное БСК разрешение на разработку Куштау, а затем повысили охранный статус горы.

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Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры по делу БСК
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В конце августа президент Владимир Путин заявил, что бенефициары БСК «выкачивают» из компании деньги и выводят их в офшоры. Он поручил Генпрокуратуре проверить законность сделки по объединению активов содовой компании в 2013 году.

Позже в надзорном органе сообщили, что в ходе проверки были выявлены нарушения в процедуре приватизации. Прокуратура обратилась в суд с требованием вернуть имущество компании.

Глава Башкирии Радий Хабиров оценил ущерб, нанесенный республике в результате незаконной приватизации акций БСК, в 34 млрд руб.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Башкирия, БСК
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Хабиров оценил ущерб Башкирии от приватизации БСК
Экономика
Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск Генпрокуратуры по делу БСК
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Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК на фоне протестов в Башкирии
Бизнес
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