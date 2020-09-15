Совладелец БСК оценил возможность национализации компании

Возврат компании государству может нанести ущерб ее долгосрочным перспективам. По словам Дмитрия Пяткина, объединение активов в 2013 году прошло строго по закону. Ранее Генпрокуратура нашла нарушения при приватизации БСК

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Возвращение активов Башкирской содовой компании (БСК) государству может плохо повлиять на их долгосрочное развитие. Об этом заявил бенефициар БСК Дмитрий Пяткин «Коммерсанту».

По его словам, сейчас рано оценивать возможный процесс деприватизации выпускающего соду завода в Стерлитамаке, так как есть иск генпрокуратуры о возврате акций предприятия и отдельно существуют заявления башкирского правительства о проверке объединения активов в 2013 году.

«В моем понимании это два разных направления. <...> Cуть иска прокуратуры — это вопрос приватизации 1990-х годов. <...> Что касается сделки 2013 года по объединению, мы уверены, что заводы объединялись в соответствии с российским законодательством», — пояснил Пяткин.

Он отметил, что детали сделки по объединению активов и образования БСК семь лет назад согласовывались на протяжении двух лет, были получены разрешения от правительств страны и Башкирии, а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС). «Впоследствии было несколько проверок законности сделки со стороны Генпрокуратуры, которые не выявили никаких нарушений», — сказал Пяткин.