Дания выдала Nord Stream 2 разрешение на работу газопровода

В компании указали, что полученное разрешение включает целый ряд условий на эксплуатацию датского участка трубопровода

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Датский регулятор выдал Nord Stream 2 разрешение на эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» на континентальном шельфе страны. Об этом говорится в сообщении Датского энергетического агентства.

В агентстве указали, что таким образом была удовлетворена просьба оператора «Северного поток — 2» от 18 ноября прошлого года. При этом там отметили, что выдача разрешения связана с многочисленными условиями, которые должны гарантировать безопасность работу трубопровода.

В Nord Stream 2 РБК подтвердили получение разрешения на эксплуатацию участка газопровода «Северный поток — 2», проходящего через исключительную экономическую зону Дании. Там напомнили, что разрешение на строительство газопровода было выдано этим же органом в октябре 2019 года.



В компании уточнили, что разрешение действительно определяет ряд условий, которые должны быть выполнены перед запуском газопровода и в течение всего периода его эксплуатации. В других странах, как например в Швеции и Финляндии, разрешения на строительство уже включают в себя разрешения на эксплуатацию.



«Мы продолжаем рассматривать различные варианты возобновления укладки газопровода в Дании и сообщим о наших планах своевременно», — сообщили в Nord Stream 2.

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