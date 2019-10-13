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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Путин попросил «не назначать» виновных в нападении на Saudi Aramco
Президент заявил об отсутствии у российских разведчиков какой-либо информации по нападению дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Москва, по его словам, готова помочь в расследовании
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин, комментируя в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic нападение на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил, что российская разведка не знает, кто был инициатором произошедшего, а делать преждевременные выводы о виновных нецелесообразно.

По его словам, сразу после нападения он поинтересовался у руководителей Службы внешней разведки (СВР) и Минобороны, кто мог стоять за этим, однако ему никакого ответа не дали. «Представьте себе, не знаем», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста, знает ли российская разведка об обстоятельствах этого инцидента и об организаторах нападения.

«Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу», — добавил Путин (цитата по ТАСС).

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Путин считает, что кто бы ни стоял за этим инцидентом, Россия осуждает акции подобного рода. «Здесь не может быть двойного толкования», — отметил он, добавив, что такие нападения не приносят результата ни для кого.

Кроме того, глава государства отметил, что позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной. «До того, как достоверно не станет ясным и понятным, кто стоит за этой акцией, назначать (виновными. — РБК) невиновных нецелесообразно», — считает Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент рассказал, что обсуждал эту тему со своим иранским коллегой Хасаном Роухани в рамках проходившего вначале октября в Ереване саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам Путина, президент Ирана сказал ему, что Тегеран не причастен к атаке на объекты Saudi Aramco. «Да, он так и сказал, что Иран не имеет к этому никакого отношения», — отметил глава государства.

Также Путин сообщил, что обсуждал это нападение с саудовским королем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, заявив ему о необходимости найти виновных. Российский лидер в рамках беседы пообещал оказать содействие в расследовании этого инцидента. «Я сказал: «Да, мы готовы предоставить все, что от нас потребуется и что у нас есть, для того, чтобы этот инцидент был тщательно расследован», — заключил Путин.

Фотогалерея 
Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж

Объекты нефтяной компании Saudi Aramco были атакованы дронами и ракетами в ночь на 14 сентября. В результате добычу нефти в стране значительно сократили. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». Впоследствии Минобороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и заявило, что атака велась не из Йемена, обвинив в нападении Иран. Тегеран отрицает свою причастность.

Министерство обороны США на фоне атаки приняло решение укрепить оборону Саудовской Аравии. Глава Пентагона Марк Эспер объявил, что США дополнительно разместят на территории королевства две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, четыре радара Sentinel, 3 тыс. военнослужащих и противоракетный комплекс THAAD. Эр-Рияд одобрил размещение дополнительного американского контингента в стране.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Владимир Путин, Saudi Aramco
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