Путин попросил «не назначать» виновных в нападении на Saudi Aramco

Президент заявил об отсутствии у российских разведчиков какой-либо информации по нападению дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Москва, по его словам, готова помочь в расследовании

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин, комментируя в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic нападение на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, заявил, что российская разведка не знает, кто был инициатором произошедшего, а делать преждевременные выводы о виновных нецелесообразно.

По его словам, сразу после нападения он поинтересовался у руководителей Службы внешней разведки (СВР) и Минобороны, кто мог стоять за этим, однако ему никакого ответа не дали. «Представьте себе, не знаем», — сказал президент, отвечая на вопрос журналиста, знает ли российская разведка об обстоятельствах этого инцидента и об организаторах нападения.

«Я сейчас не буду комментировать, кто должен был бы это знать, чтобы никого не обидеть, но у нас нет никакой достоверной информации по этому вопросу», — добавил Путин (цитата по ТАСС).

Путин считает, что кто бы ни стоял за этим инцидентом, Россия осуждает акции подобного рода. «Здесь не может быть двойного толкования», — отметил он, добавив, что такие нападения не приносят результата ни для кого.