Пострадавшие от ботулизма подали иски к «Самокату» и «Кухне на районе»

Заразившиеся ботулизмом после употребления салата с фасолью от «Кухни на районе» подали первые иски к продававшему блюдо сервису «Самокат». Пострадавшие требуют до 2 млн руб. на человека

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Дорогомиловский районный суд Москвы 12 сентября 2024 года поступил первый иск к ООО «Умный ритейл» (бренд «Самокат») «о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью», следует из картотеки судов общей юрисдикции Москвы. Исковое заявление подано в связи с отравлением фасолью в салате «Лобио» от «Кухни на районе», уточнил РБК директор по правовым вопросам юридического сервиса Destra Legal Борис Фельдман, представляющий интересы истцов.

«По данному делу был быстро получен отказ от ответчика удовлетворить наши требования на досудебном этапе, поэтому иск подали одним из первых», — уточнил Фельдман. Аналогичное заявление, по его словам, было подано истцом в Дорогомиловский суд и к ООО «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»).

С конца августа к «Самокату» и «Кухне на районе» в суд по делу об отравлении ботулизмом было подано пять исков от потерпевших, сейчас ожидается регистрация дел, сообщил РБК юрист. Всего планируется подать 30 исков, «так как по основной массе пострадавших удалось достичь соглашения на досудебном этапе», добавляет Фельдман: «На данный момент мы находимся на завершающей стадии претензионного этапа, где стараемся достичь соглашений по отдельным потерпевшим». РБК направил запрос в «Самокат» и в «Кухню на районе».

Суммы исков варьируются от 250 тыс. до 2 млн руб. в зависимости от множества переменных, объясняет Фельдман. «Одна из статей таких убытков — сумма утраченных заработков наших клиентов», — уточнил представитель Destra Legal. Кроме того, на размер требований влияет субъективная оценка своих моральных и физических страданий самими потерпевшими. Все требования основываются на судебной практике по таким делам, подчеркивает юрист.

«Но резонанс от ущерба и его уникальность для современной России — считалось, что социально-гигиенические условия для массового распространения ботулизма исчезли еще в XX веке, — дают нам право истребовать больше, чем обычно в такой категории дел», — добавил Фельдман. Отдельное требование, на котором защита акцентирует внимание, — взыскание штрафа в пользу потребителя (назначается за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в том случае, если суд их удовлетворил, и составляет 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя).

Ранее о том, что заразившиеся ботулизмом после употребления в пищу блюд сервиса доставки готовой еды «Кухня на районе» готовят коллективные иски к этому сервису, сообщали «Ведомости». В августе группа из более 20 потерпевших планировала обратиться в суд за компенсацией морального вреда в размере от 100 тыс. до 2 млн руб. на человека в зависимости от тяжести выявленного заболевания и его последствий, а также от потерянного дохода во время лечения и расходов на лекарства.

По данным издания, «Кухня на районе» уже выплатила отравившимся компенсации на сумму около 3 млн руб. «Но не все пострадавшие согласны с предложенными суммами, поэтому через суд решили взыскать больший размер компенсаций», — поясняли тогда в Destra Legal.

Как салат с фасолью стал причиной массового отравления

Массовое отравление готовой едой от сервисов доставки произошло в середине минувшего лета. Так, в июне более 300 человек в Москве, Подмосковье, Нижегородской области и Казани были госпитализированы с признаками ботулизма. В июле число заразившихся выросло до 417, из них двое скончались. Все пострадавшие употребляли в пищу салат с фасолью «Лобио» от «Кухни на районе», говорила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Что такое ботулизм Пищевой ботулизм — редкое инфекционное заболевание с потенциально летальным исходом, которое поражает нервную систему. Один из основных источников пищевого ботулизма — консервированные или ферментированные в домашних условиях продукты. Отравление вызывает яд, который в условиях низкого содержания кислорода вырабатывает бактерия клостридия ботулизма. Смертельный исход может наступать в 5–10% случаев.

Сообщения об отравлении готовой едой, заказанной в сервисах доставки «Кухня на районе», поступили в середине июня. Уже через два дня, 16 июня, компания приостановила работу приложения и начала проверку. Сервис доставки еды «Самокат», который также продавал блюда от «Кухни на районе», снял их с продажи и обзванивал клиентов, в чьих заказах был потенциально некачественный продукт, предупреждая о возможных рисках, сообщала его пресс-служба.

В конце июня суд приостановил работу «Кухни на районе» на 90 суток. Он также отправил под домашний арест руководство компании — гендиректора «Кухни на районе» Антона Лозина и руководителя отдела качества Елену Машкову, а кроме того, коммерческого директора производителя консервированной фасоли ООО «Савон-К» Владимира Шина.

По результатам первых внутренних проверок в «Кухне на районе» сообщали, что проблема может быть в консервированной фасоли от поставщика «Савон-К». Позднее Роспотребнадзор подтвердил, что фасоль именно от этого поставщика, которая производилась в промышленной зоне рядом со свалками отходов в антисанитарных условиях, могла послужить причиной массового заражения ботулизмом. В «Кухне на районе» в ответ на ситуацию заверяли, что следуют нормативам по пищевой безопасности продукции и рекомендациям Роспотребнадзора. Компания дополнительно проверяла продукцию своих поставщиков в лабораториях, но именно фасоль от «Савон-К» в случайную проверку не попала, «а документация и внешний вид продукта не вызывали подозрений».