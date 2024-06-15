В Москве остановили продажу ряда продуктов после случаев ботулизма
В Москве приостановлена продажа продуктов, которые могли стать причиной госпитализации нескольких пострадавших с признаками ботулизма, сообщили РБК в столичном управлении Роспотребнадзора.
«Все пострадавшие госпитализированы и проходят необходимое лечение, установлен круг контактных лиц. Ведется приостановка реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания, выясняются поставщики и изготовители», — сообщило ведомство, начавшее эпидемиологическое расследование.
Массового отравления ботулизмом среди москвичей нет, в больницы доставлены только несколько человек, заверили в депздраве.
Пищевой ботулизм — тяжелая, потенциально смертельная, но относительно редкая болезнь. Это интоксикация, вызванная, как правило, продуктами, не прошедшими надлежащую обработку, в которых бактерии или споры выживают и вырабатывают токсины.
Споры, которые вырабатывает возбудитель Clostridium botulinum, устойчивы к высоким температурам и широко распространены в окружающей среде.
Ранними симптомами ботулизма являются сильная утомляемость, головокружение, слабость, сухость во рту и затуманенное зрение, случаются также рвота, вздутие живота, диарея и запор. Температура не повышается.
Показатели смертности при ботулизме высокие, если не был быстро поставлен правильный диагноз и незамедлительно не начато лечение. В 5–10% случаев болезнь может заканчиваться смертью. Ботулизм не передается от человека к человеку.
Отравились не менее восьми человек, они ели консервированный тунец и лобио, сообщали телеграм-каналы Mash и Shot. «112» пишет о десяти пострадавших. Сейчас пациенты находятся в тяжелом состоянии.
Депздрав Москвы сообщает, что ботулизм нашли у четырех человек.