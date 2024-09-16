Сервис аренды самокатов оштрафовал москвича на ₽100 тыс. за езду вдвоем

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Сервис кикшеринга (аренды электросамокатов. — РБК) «МТС Юрент» оштрафовал клиента из Москвы на 100 тыс. руб. за езду вдвоем, следует из пресс-релиза, поступившего в РБК.

В компании уточнили, что это первый штраф сервиса на такую сумму. О нарушении сообщил один из консультантов безопасности «МТС Юрент».

«Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту», — рассказали там, подчеркнув, что с 1 сентября «МТС Юрент» ужесточил меры в отношении нарушителей.

Речь идет о пользователях кикшеринга, которые катаются на одном электросамокате вдвоем и передают детям управление этим видом транспорта. В компании подчеркнули, что кикшеринг заблокировал 6114 тыс. аккаунтов несовершеннолетних пользователей, 2,5 тыс. из них — в Москве.

Кроме того, на все столичные самокаты установили «индивидуальные укрупненные номера», которые легче отслеживать дорожным камерам.

13 сентября штраф в 100 тыс. руб. за использование самоката детьми ввел сервис «Яндекс Go». «По правилам сервиса, ездить на самокате можно только с 18 лет», — сообщили РБК в пресс-службе компании.