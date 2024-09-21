В Красноярском крае двое детей умерли от отравления неизвестным веществом
В Назаровском районе Красноярского края двое детей скончались в больнице после отравления неизвестным веществом, сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.
По данным ведомства, на ужин вся семья, где были дети в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет, ела курицу и пельмени. Эти продукты были куплены в местном магазине.
Утром 21 сентября и родители, и дети почувствовали, что отравились, после чего обратились за медицинской помощью. У пострадавших наблюдались тошнота, рвота и боли в животе. Позже самочувствие резко ухудшилось у двоих детей — шестилетней девочки и 13-летнего мальчика. Они скончались в больнице.
Двое других детей и их родители находятся в больнице в тяжелом состоянии, уточнили в СК.
Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.
Летом массовое отравление детей произошло в одном из оздоровительных лагерей в Крыму. Тогда с острой кишечной инфекцией госпитализировали 26 детей. Причиной стало нарушение санитарных норм при организации питания.
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