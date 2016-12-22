ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,72 66,41 EUR Нал. 79,59 77,12 USD Бирж. 67,28 -0,91 EUR Бирж. 78,25 -0,50 USD ЦБ. 67,79 -0,73 EUR ЦБ. 78,41 -0,84 EUR/USD 1,16 +0,01 BTC/USD Бирж. 6585,70 +119,80 IMOEX 2279,76 +0,87% RTSI 1064,46 +1,96% Brent 76,09 +2,00% DJIA 25791,32 +0,52% Nasdaq 7936,01 +0,73%
Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций
Лента новостей
«Черный список стал белым»: о чем бизнесмены договорились с Белоусовым 20:33, Бизнес Осужденный в США летчик Ярошенко впервые за 7 лет встретился с семьей 20:27, Общество Кабмин поручил выставлять на аукционы половину квот на добычу краба 20:25, Бизнес В США объяснили, что будет с ключевой ставкой: доллар пошел вниз 20:23, Quote В США арестовали экс-чиновника по обвинению в домогательствах 20:16, Общество Тарасова назвала поведение Сотниковой недостойным олимпийской чемпионки 20:14, Спорт CNBC узнал о найме Apple десятков экс-сотрудников Tesla 20:05, Бизнес США объяснили возрождение Второго флота необходимостью сдерживать Россию 20:00, Политика В Болгарию из-за проблем туроператора не смогут вылететь 2,5 тыс. россиян 19:43, Общество Власти Москвы утвердили дату «Велоночи» после отказа согласовать акцию 19:26, Общество Бизнес идет в школы: как привлекают инвесторов в сферу образования 19:25, РБК и Сбербанк В России появился финансовый омбудсмен 19:14, Политика Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций 19:13, Бизнес The New Yorker поместил на обложку убегающего от собак Трампа 19:12, Общество Сенатор Джон Маккейн решил прекратить лечение от рака 19:03, Общество Силуанов и замы Шойгу стали кандидатами в набсовет Промсвязьбанка 18:56, Финансы Хаджимба наградил Путина орденом «Ахьдз-Апша» 18:47, Политика Меркель спела с грузинским хором в Тбилиси 18:47, Общество Бизнес без опасности: как изменились атаки хакеров и кто стал мишенью 18:39, РБК и Microsoft СК возбудил второе дело о пытках в ярославской колонии после нового видео 18:38, Общество Китай усилит контроль: Alibaba начнет отслеживать крипто-транзакции 18:33, Крипто Сомнения развеяны: 3 песни из альбома «Michael» спеты не Майлом Джексоном 18:33, Стиль Чавушоглу напомнил Путину о приглашении Эрдогана сходить в ресторан 18:32, Политика Вице-мэра Йошкар-Олы арестовали по подозрению в получении взятки 18:32, Общество Власти Испании приняли решение перезахоронить останки Франко 18:25, Общество Почему именно ромб стал эмблемой Renault 18:17, РБК и Renault Сбербанк впервые с декабря 2014 года поднял ставки по рублевым вкладам 18:13, Финансы «ФК Открытие» в суде потребовал у бывших топ-менеджеров вернуть бонусы 18:09, Финансы
Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций
«План Белоусова», 19:13
0
Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций
Отбирать проекты для бизнеса будет рабочая группа, а государство поможет в том числе через субсидирование кредитов и спецконтракты, пояснил глава РСПП. «Речь идет о нормальном диалоге бизнеса и власти», — подчеркнул Шохин
Александр Шохин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о принципах работы механизма по стимулированию инвестирования со стороны бизнеса. Ранее к договоренности выработать меры поддержки компаний пришли представители бизнеса, министр финансов Антон Силуанов и помощник президента Андрей Белоусов.

«Все стороны — и Андрей Белоусов, и Антон Силуанов, и бизнес, — мы все понимаем, что мы говорим об одном и том же», — сказал Шохин РБК, отметив, что «очень удачно все прошло». «Никаких угроз [отъема средств] и рисков мы не видим», — добавил он.

«Мне кажется, что все точки над i расставлены и понятно, что речь идет о нормальном диалоге бизнеса и власти по взаимодействию без нарушения текущих и стратегических интересов компаний», — подчеркнул Шохин.

Глава РСПП раскрыл РБК детали достигнутых договоренностей.

О рабочей группе

По словам Шохина, будет создана специальная рабочая группа, ее задачей будет отобрать проекты, в которые бизнесу и предложат инвестировать. Инвестиции, о которых будет идти речь, будут касаться как новых проектов, так и проектов, которые уже включены в инвестпрограммы компаний.

«Мы прежде всего будем смотреть на то, как инвестпрограммы соответствуют приоритетам. В случае необходимости компании могут скорректировать их, сделав больший акцент на каких-то вещах, типа той же цифровой трансформации, понимая, что это приоритет государства в целом», — рассказал Шохин. «Где-то эти программы и не надо корректировать, если они соответствуют и критериям импортозамещения, и лучших доступных технологий, и экологии, и социального ориентирования на территориях присутствия, и т.д.», — пояснил он.

Кремль потребовал явки собственников бизнеса на встречу с Белоусовым
Бизнес

Глава РСПП объяснил логику таких инвестиций так: у компании появляются дополнительные ресурсы, например, из-за девальвационного эффекта, а правительство предлагает «интересные проекты» и механизмы инвестирования. По сути, государство поможет реализовать проекты, которые были бы в интересах и бизнеса, и государства, говорит глава РСПП, при этом добавляя, что проекты должны быть выбраны совместно.

Известно, что возглавят рабочую группу сам Шохин и Силуанов, в ее состав войдут представители бюро РСПП. Как пояснял ранее Белоусов, в течение максимум полутора месяцев группа должна определить финансовые модели и механизмы участия крупного бизнеса в инвестпроектах, отобрать проекты, приоритетные для общественного развития, и продумать меры господдержки.

«Тот факт, что эта комиссия не чисто правительственная, межведомственная, а B2G (business-to-government. — РБК), — это большое достижение, это в некотором смысле прорыв в технологии взаимодействия бизнеса и власти», — отметил Шохин.

«Сейчас главное — запустить идеологию этой работы. Смысл деятельности рабочей группы не в том, чтобы определиться по набору проектов и механизмов для каждого из них, а в самом запуске механизма этой работы», — подчеркнул он.

Кто пришел на встречу к Белоусову об изъятии сверхдоходов. Фоторепортаж Еще 11 фото
Фотогалерея

О помощи государства

Александр Шохин в разговоре с РБК также рассказал, что государство будет помогать как через действующие механизмы поддержки (специнвестконтракты, концессии, субсидирование кредитов и т.д.), так и через новые инструменты.

Изъять нельзя: почему министерства выступили против «плана Белоусова»
Экономика

В качестве примера он привел привлечение инвесторов через вхождение в капитал госкомпаний. Например, РЖД могут, условно говоря, «заинтересовывать частного инвестора в реализации проектов на условиях выпуска привилегированных акций», говорит Шохин.

Министр финансов Силуанов также сообщал, что в механизме может быть задействован не только крупный бизнес: другие предприятия, по его словам, также могут получить «внимание со стороны государства в целях усиления инвестиционной активности».

Договоренности компаний и государства стали результатом обсуждения так называемого плана Белоусова: в начале августа помощник президента предложил главе государства изъять у производителей удобрений и металлургических предприятий более 500 млрд руб. сверхдоходов, объяснив это необходимостью найти источники финансирования для реализации майских указов Владимира Путина. Это предложение негативно встретили и в правительстве (Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Минприроды и Минэнерго назвали изъятие сверхдоходов нецелесообразным), и в сфере бизнеса (в РСПП увидели риск дефолта и общего кризиса платежеспособности).

От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за «списка Белоусова» Еще 6 фото
Фотогалерея

Авторы: Василий Маринин, Маргарита Девяткина.
Теги: Андрей Белоусов , Антон Силуанов , Александр Шохин , РСПП
Главное
В Москве загорелось здание Центробанка Общество
Материалы по теме
Белоусов раскритиковал формулировку об «изъятии сверхдоходов компаний» Бизнес
Силуанов и Белоусов рассказали об итогах встречи с бизнесом Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter