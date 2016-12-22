Шохин рассказал о договоренностях по стимулированию инвестиций

Отбирать проекты для бизнеса будет рабочая группа, а государство поможет в том числе через субсидирование кредитов и спецконтракты, пояснил глава РСПП. «Речь идет о нормальном диалоге бизнеса и власти», — подчеркнул Шохин

Александр Шохин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал о принципах работы механизма по стимулированию инвестирования со стороны бизнеса. Ранее к договоренности выработать меры поддержки компаний пришли представители бизнеса, министр финансов Антон Силуанов и помощник президента Андрей Белоусов.

«Все стороны — и Андрей Белоусов, и Антон Силуанов, и бизнес, — мы все понимаем, что мы говорим об одном и том же», — сказал Шохин РБК, отметив, что «очень удачно все прошло». «Никаких угроз [отъема средств] и рисков мы не видим», — добавил он.

«Мне кажется, что все точки над i расставлены и понятно, что речь идет о нормальном диалоге бизнеса и власти по взаимодействию без нарушения текущих и стратегических интересов компаний», — подчеркнул Шохин.

Глава РСПП раскрыл РБК детали достигнутых договоренностей.

О рабочей группе

По словам Шохина, будет создана специальная рабочая группа, ее задачей будет отобрать проекты, в которые бизнесу и предложат инвестировать. Инвестиции, о которых будет идти речь, будут касаться как новых проектов, так и проектов, которые уже включены в инвестпрограммы компаний.

«Мы прежде всего будем смотреть на то, как инвестпрограммы соответствуют приоритетам. В случае необходимости компании могут скорректировать их, сделав больший акцент на каких-то вещах, типа той же цифровой трансформации, понимая, что это приоритет государства в целом», — рассказал Шохин. «Где-то эти программы и не надо корректировать, если они соответствуют и критериям импортозамещения, и лучших доступных технологий, и экологии, и социального ориентирования на территориях присутствия, и т.д.», — пояснил он.

Глава РСПП объяснил логику таких инвестиций так: у компании появляются дополнительные ресурсы, например, из-за девальвационного эффекта, а правительство предлагает «интересные проекты» и механизмы инвестирования. По сути, государство поможет реализовать проекты, которые были бы в интересах и бизнеса, и государства, говорит глава РСПП, при этом добавляя, что проекты должны быть выбраны совместно.

Известно, что возглавят рабочую группу сам Шохин и Силуанов, в ее состав войдут представители бюро РСПП. Как пояснял ранее Белоусов, в течение максимум полутора месяцев группа должна определить финансовые модели и механизмы участия крупного бизнеса в инвестпроектах, отобрать проекты, приоритетные для общественного развития, и продумать меры господдержки.

«Тот факт, что эта комиссия не чисто правительственная, межведомственная, а B2G (business-to-government. — РБК), — это большое достижение, это в некотором смысле прорыв в технологии взаимодействия бизнеса и власти», — отметил Шохин.

«Сейчас главное — запустить идеологию этой работы. Смысл деятельности рабочей группы не в том, чтобы определиться по набору проектов и механизмов для каждого из них, а в самом запуске механизма этой работы», — подчеркнул он.

О помощи государства

Александр Шохин в разговоре с РБК также рассказал, что государство будет помогать как через действующие механизмы поддержки (специнвестконтракты, концессии, субсидирование кредитов и т.д.), так и через новые инструменты.

​

В качестве примера он привел привлечение инвесторов через вхождение в капитал госкомпаний. Например, РЖД могут, условно говоря, «заинтересовывать частного инвестора в реализации проектов на условиях выпуска привилегированных акций», говорит Шохин.

Министр финансов Силуанов также сообщал, что в механизме может быть задействован не только крупный бизнес: другие предприятия, по его словам, также могут получить «внимание со стороны государства в целях усиления инвестиционной активности».